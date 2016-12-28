Мальчик пытался повторить трюк блогера: что пошло не так и чем закончился эксперимент (видео)
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За жизнь Саши второй день борются лучшие медики Днепропетровской области
Экстремальный трюк закончился в реанимации. В Кривом Роге 11-летний мальчик решил повторить опасный прием, который увидел в интернете – облил себя бензином и поджег. Все происходящее на видео снимали его друзья. Ребята рассчитывали, что погасят пламя, когда экстремал прыгнет в реку. Но не успели – и тот получил сильнейшие ожоги.
За жизнь Саши второй день борются лучшие медики области. В больницу мальчика привезли в крайне тяжелом состоянии.
"У ребенка термическое поражение пламенем 70 процентов поверхности тела. И ожог верхних дыхательных путей, который возник в результате возгорания бензиновой смеси", – сказал Александр Лацинский, заведующий отделением реанимации областной детской клинической больницы.
Как выяснилось, мальчик облил себя бензиновой смесью и поджег. А все ради того, чтобы повторить трюк популярного интернет-блогера.
В этом позже признались друзья Саши. В тот злополучный день они вместе пошли на берег реки, чтобы снять видео. Родственники мальчика уверяют: о его планах не догадывались.
"Это все интернет. Это же насмотрелись…" – говорит бабушка Саши.
Обожженный Саша еще смог дойти домой и позвонить отцу. Тот был на работе – и к ребенку отправил дедушку.
"Я первый к нему прибежал. Он говорил, все рассказывал. Они говорили, что снегом тушили, потом курточками. Я же не знаю, без понятия", – сказал Александр, дедушка пострадавшего.
В полиции установили – свидетелями поджога было трое парней — четырнадцати и пятнадцати лет. Но отвечать за случившее им не придется.
Это не первый подобный случай в Днепропетровской области. Два года назад похожий трюк совершил парень в Никополе. Но отделался легкими ожогами.
Такое поведение детей психологи объясняют недостатком внимания со стороны родных.
"Авторитетом являются люди, которые находятся вне семьи. Люди успешные, как правило. И что самое важное и тяжелое — это то, что обесценивается человеческая жизнь. Она является способом заработка. И у детей в таком возрасте еще нет понятия окончания жизни и необратимости смерти", – отметила Наталья Валедова, детский психолог.
Сейчас родители Саши ищут доноров крови. Необходимо как минимум 20 человек, чтобы спасти мальчику жизнь.
Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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