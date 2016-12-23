Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Масштабные аварии в Днепре: за утро разбились 20 машин (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7822/43_main.1482440314.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/43_tn.1482440314.jpg Днепропетровск На Слобожанском проспекте столкнулись семь авто

Масштабные аварии в Днепре: за утро разбились 20 машин (фото)

Вчера, 20:13

На Слобожанском проспекте столкнулись семь авто

Днепровские водители утратили бдительность и за день устроили семь аварий, в которых умудрились разбить около двух десятков автомобилей. Самое массовое ДТП произошло вчера около 8:00 на Слобожанском проспекте, где столкнулись сразу семь машин. Основными причинами аварии правоохранители называют скользкую дорогу и плохую видимость, добавляя, что последствия могли быть более трагичными, если бы водители не соблюдали скоростной режим. Авария создала немалые неудобства горожанам.

"Патрульные пытались пустить машины в объезд и организовать проезд авто по встречной полосе, но образовалась внушительная пробка, — рассказал "Сегодня" автомобилист Валерий Козарь. — Добирался с Калиновой на работу в центр часа два, вместо привычного получаса. Сейчас ездить очень опасно, ведь снега немного и сильного гололеда нет, что и расслабляет водителей. В то же время асфальт скользкий и вовремя затормозить проблематично".

Еще одна крупная авария произошла около 9:00 на Набережной заводской, на подъезде к Кайдакскому мосту. Здесь столкнулись четыре авто. "Из-за скользкой дороги, автомобиль Hyundai вынесло на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Daewoo Lanos. Водителя последнего в результате удара зажало внутри машины", — отмечают правоохранители. В столкнувшиеся авто, не успев затормозить, въехали еще две машины.

После утренних аварий на больничных койках оказались семеро, к счастью, их здоровью ничего не угрожает. В авариях копы и горожане винят погоду. "Сейчас на дорогах наблюдаются туман и небольшой гололед, потому просим водителей максимально внимательно ездить по городу", — отметили в пресс-службе Нацполиции.
авария, ДТП, авто, машины, водители, туман, столкновение, столкнулись, аварии, лобовое столкновение

Вы сейчас просматриваете новость "Масштабные аварии в Днепре: за утро разбились 20 машин (фото)". Другие Новости Днепропетровска смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Павлюков Александр

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В Киеве водитель устроила два ДТП за один раз

22 Декабря, 17:26

Вначале авто врезалось в троллейбус, а потом - в легковушку  

Донбасс

ДТП в Луганской области. Фото: полиция

На Донбассе перевернулся пассажирский автобус

22 Декабря, 14:32

Травмированы пять человек, пострадавших доставили в медицинское учреждение

Запад

В ДТП погиб молодой мужчина. Фото: патрульная полиция Львова

На трасе Киев-Чоп иномарка слетела с дороги: погиб иностранец

22 Декабря, 12:48

Кроме водителя в аварии пострадала жительница Луцка

Днепропетровск

Утренняя авария. Фото: патрульная полиция Днепра

Непогода в Днепре вызвала волну ДТП: разбиты больше 10 авто

22 Декабря, 11:41

Две масштабные аварии произошли сегодня утром в Днепре, образовалась пробка 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.