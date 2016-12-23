Масштабные аварии в Днепре: за утро разбились 20 машин (фото)

Днепровские водители утратили бдительность и за день устроили семь аварий, в которых умудрились разбить около двух десятков автомобилей. Самое массовое ДТП произошло вчера около 8:00 на Слобожанском проспекте, где столкнулись сразу семь машин. Основными причинами аварии правоохранители называют скользкую дорогу и плохую видимость, добавляя, что последствия могли быть более трагичными, если бы водители не соблюдали скоростной режим. Авария создала немалые неудобства горожанам.

"Патрульные пытались пустить машины в объезд и организовать проезд авто по встречной полосе, но образовалась внушительная пробка, — рассказал "Сегодня" автомобилист Валерий Козарь. — Добирался с Калиновой на работу в центр часа два, вместо привычного получаса. Сейчас ездить очень опасно, ведь снега немного и сильного гололеда нет, что и расслабляет водителей. В то же время асфальт скользкий и вовремя затормозить проблематично".



Еще одна крупная авария произошла около 9:00 на Набережной заводской, на подъезде к Кайдакскому мосту. Здесь столкнулись четыре авто. "Из-за скользкой дороги, автомобиль Hyundai вынесло на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Daewoo Lanos. Водителя последнего в результате удара зажало внутри машины", — отмечают правоохранители. В столкнувшиеся авто, не успев затормозить, въехали еще две машины.



После утренних аварий на больничных койках оказались семеро, к счастью, их здоровью ничего не угрожает. В авариях копы и горожане винят погоду. "Сейчас на дорогах наблюдаются туман и небольшой гололед, потому просим водителей максимально внимательно ездить по городу", — отметили в пресс-службе Нацполиции.