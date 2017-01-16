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Мэр Днепра рассказал об ужасах пребывания в городской больнице (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7884/56_main.1484519984.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7884/56_tn.1484519984.jpg Днепр Филатов по "скорой помощи" госпитализирован в городскую больницу

Мэр Днепра рассказал об ужасах пребывания в городской больнице (фото)

Сегодня, 00:45

Филатов по "скорой помощи" госпитализирован в городскую больницу

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что попал в "Скорую помощь".

Об этом он написал на странице в Facebook.

По его словам, он был госпитализирован с аллергическим приступом в обычную городскую больницу.

"В приемном покое спят бомжи, которых привозит сюда полиция. У медсестры разбита рука. Обломком швабры. Алкаш напал. Полиция, наоборот, не приехала. Ну и входные двери. Пытался стулом выломать буйнопомешанный", – написал Филатов об увиденном в медицинском учреждении. 

Мэр Днепра проиллюстрировал свои слова фотографиями. 

На следующей сессии Филатов пообещал принять муниципальную программу охраны лечебных учреждений.

Мэр заверил, что опасности для его здоровья уже нет. "Не надо "звонить-стучать в личку-волноваться". Обычный аллергический приступ. Мне завтра в 6 утра на работу вставать", – написал он. 
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Источник:

"Сегодня"

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