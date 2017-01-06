Мега-музей в Днепре: кинозал, вещи бойцов и фото погибших героев с Донбасса

В днепровском "Музее АТО" объявили о завершении работ по созданию внутренней экспозиции выставки. Напомним, что уличную часть первого в стране музея, посвященного событиям на востоке страны, открыли для посетителей еще в мае прошлого года. Тогда же было анонсировано и создание "крытой" экспозиции, которая расположится в одном из помещений Исторического музея.

Внутренняя часть музея займет площадь в 500 кв. м и разместится в трех залах. Так, в двух из них будут представлены преимущественно личные вещи участников боевых действий — бойцов, волонтеров, медиков и военных корреспондентов. Кроме того, здесь можно будет увидеть различные боеприпасы и военные медицинские инструменты, а также фотографии героев, погибших на Донбассе.

А вот изюминкой экспозиции, по словам ее создателей, должен стать третий, мультимедийный зал. На всех четырех стенах помещения будут транслироваться документальные фильмы, посвященные конфликту на Донбассе, а специальный объемный звук должен обеспечить гостям выставки настоящий эффект присутствия.