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Мега-музей в Днепре: кинозал, вещи бойцов и фото погибших героев с Донбасса http://www.segodnya.ua/img/article/7860/52_main.1483714913.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/52_tn.1483714913.jpg Днепр Изюминкой экспозиции, по словам ее создателей, должен стать третий, мультимедийный зал

Мега-музей в Днепре: кинозал, вещи бойцов и фото погибших героев с Донбасса

Сегодня, 17:01

Изюминкой экспозиции, по словам ее создателей, должен стать третий, мультимедийный зал

Музей АТО. Фото: Цензор.НЕТ
Музей АТО. Фото: Цензор.НЕТ

В днепровском "Музее АТО" объявили о завершении работ по созданию внутренней экспозиции выставки. Напомним, что уличную часть первого в стране музея, посвященного событиям на востоке страны, открыли для посетителей еще в мае прошлого года. Тогда же было анонсировано и создание "крытой" экспозиции, которая расположится в одном из помещений Исторического музея.

Внутренняя часть музея займет площадь в 500 кв. м и разместится в трех залах. Так, в двух из них будут представлены преимущественно личные вещи участников боевых действий — бойцов, волонтеров, медиков и военных корреспондентов. Кроме того, здесь можно будет увидеть различные боеприпасы и военные медицинские инструменты, а также фотографии героев, погибших на Донбассе.

А вот изюминкой экспозиции, по словам ее создателей, должен стать третий, мультимедийный зал. На всех четырех стенах помещения будут транслироваться документальные фильмы, посвященные конфликту на Донбассе, а специальный объемный звук должен обеспечить гостям выставки настоящий эффект присутствия.
музей, выставки, экспозиция

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Автор:

Вячеслав Дейкун

Источник:

"Сегодня"

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