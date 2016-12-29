Мужчина зверски убил трех человек в Днепропетровской области (фото)

Одно тело преступник спрятал в диване собственного дома, а убитых мужчину и женщину закопал в гараже

В Днепропетровской области произошло тройное убийство. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, в преступлении подозревают 29-летнего мужчину.

"В городе Марганце правоохранительными органами обнаружен труп 63-летнего мужчины, спрятанного в диван собственного дома. Установлено, что накануне хозяин распивал алкогольные напитки вместе с 29-летним знакомым. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлена личность указанного парня. Во время допроса последний признался, что кроме убийства товарища, лишил жизни еще двух человек, тела которых закопал неподалеку от своего дома", – отмечают в прокуратуре.

Фото: полиция

Фото: полиция

Подозреваемый рассказал, что двух человек убил примерно два месяца назад.

"В вечер убийства при употреблении алкогольных напитков злоумышленник заподозрил мужчину и женщину в краже денег. Схватив металлическую трубу, он нанес своим жертвам столько ударов по голове и туловищу, что они скончались на месте. После этого спрятал тела в смотровой яме гаража, забросав землей", – говориться в сообщении полиции Днепропетровской области.

Фото: полиция

Сейчас подозреваемый задержан.

Досудебное расследование продолжается.

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