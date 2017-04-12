На сессии горсовета Днепра произошла потасовка

Депутаты не смогли провести сессию из-за отсутствия кворума и толкотни в зале

Сегодня в Днепре сессия горсовета началась с потасовки и блокирования трибуны. На сессию зарегистрировались всего 32 депутата из 64. Более часа в сессионном зале продолжались депутатские баталии, которые мешали началу работы. Об этом сообщает УНИАН.

Представители фракции "Общественной силы" заблокировали трибуну, началась потасовка. Депутаты городского совета не могли поделить микрофон на трибуне и потребовали рассмотреть первым вопрос об отставке секретаря Днепровского совета Дмитрия Мишалова и председателя бюджетной комиссии Артема Хмельникова.

Городской глава Борис Филатов многократно призвал народных избранников регистрироваться и перейти к конструктивной работе.

После объявления перерыва еще час Филатов пытался открыть сессию, но это ему не удалось из-за отсутствия кворума.

Городской глава назвал поведение депутатов "балаганом и позором на всю страну".

Видео: informator.dp.ua

В то же время под стенами мэрии проходил митинг.

У стен горсовета собрались порядка 200 человек. Основным требованием митингующих была отставка секретаря горсовета Вячеслава Мишалова и борьба с коррупцией, пишет 056.ua.

На митинг люди приходили организованными группами. Уже после начала сессии несколько десятков собравшихся начали прорывать заслон полиции, которая дежурила в мэрии.

В мэрию подтянули спецподразделения полиции. Второй этаж, где находится сессионный зал, закрытый практически для всех посетителей. Прорваться активистам в здание не удалось.