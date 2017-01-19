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На взятке поймали двух полицейских-руководителей в Днепропетровской области http://www.segodnya.ua/img/article/7899/3_main.1484839895.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7899/3_tn.1484839895.jpg Днепр Вымогатели требовали 15 тысяч гривен от жителя области за возврат ранее арестованного авто

На взятке поймали двух полицейских-руководителей в Днепропетровской области

Сегодня, 17:31

Вымогатели требовали 15 тысяч гривен от жителя области за возврат ранее арестованного авто

Фото: politeka.net
Фото: politeka.net

В Днепропетровской области задержали на взятке двух руководителей райотдела полиции.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Заместителя начальника одного из районных отделов полиции Днепропетровской области и начальника криминальной полиции того же райотдела задержали за систематическое взяточничество Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и внутренней безопасности Нацполиции. В частности, вымогатели требовали 15 тысяч гривен от жителя области за возврат ранее арестованного авто и непринятие мер по пресечению незаконной торговли металлоломом", – рассказали в спецслужбе.

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Фото: СБУ

Правоохранители задержали вымогателей при получении взятки.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Черниговской области разоблачили полицейских, которые требовали от водителя 8 тысяч гривен взятки за несоставление протокола об административном правонарушении. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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