Нападение на полицейского в Краматорске: копа с проломленным черепом доставили в Днепр (фото)

Краматорского полицейского, который едва не погиб в схватке с бандитами, доставили в областную больницу им. Мечникова в Днепре.

Как сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА, Александр Ветров работает в полиции Краматорска почти год. До этого получил образование экономиста, пробовал себя в роли администратора. Однако мужчина всегда мечтал поднимать страну на новый уровень, поэтому без колебаний сменил профессию. Так же без колебаний бросился на помощь, когда увидел, как в селе Ясногоровка, что под Краматорском, бьют мужчину. Четверо крепких бандитов пытались его убить. Александру удалось спасти пострадавшего, однако сам он получил серьезные травмы головы.

"Почувствовал, как чем-то ударили по голове. Заложило уши, потекла кровь. Уже потом узнал, что ударили топором. Хватило сил набрать полицию, товарищи быстро приехали и задержали злоумышленников", – рассказал Александр Ветров.

Парня доставили в больницу Краматорска, далее – в Бахмут. Там оказали необходимую медпомощь.

"Как только состояние стабилизировалось – полицейского транспортировали в областную больницу им. Мечникова", – рассказала советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

В больнице им. Мечникова сделали обследование, отметил главный врач Сергей Рыженко.

"Сейчас его состояние удовлетворительное. Все обошлось", – отметил главный врач.

Напомним, 1 января в Донецкой области злоумышленники топором проломили голову полицейскому. Инцидент произошел, когда 24-летний инспектор Управления патрульной полиции Краматорска и Славянска в нерабочее время проходил мимо магазина и увидел уличную драку и поспешил на помощь потерпевшему.