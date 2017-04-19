Непогода обрушилась на Днепр: сильный снегопад, заблокированные дороги и тысячи поваленных деревьев

Сегодня, 10:38

Из-за пробок въезд в Днепр и выезд из города со стороны Запорожья заблокирован с двух сторон, замело аэропорт 

  • Фото: Юрий Зинченко
  • Фото: Юрий Зинченко
  • Фото: Юрий Зинченко
  • Фото: dnipro.depo.ua
  • Фото: dnipro.depo.ua
  • Фото: informator.dp.ua
  • Фото: informator.dp.ua
  • Фото: informator.dp.ua
  • Фото: informator.dp.ua
  • Фото: informator.dp.ua
  • Фото: informator.dp.ua
  • Фото: informator.dp.ua
Фото: Юрий Зинченко
Снежный коллапс в Днепре
Фото: Юрий Зинченко
Снежный коллапс в Днепре
Фото: Юрий Зинченко
Снежный коллапс в Днепре
Фото: dnipro.depo.ua
Снежный коллапс в Днепре
Фото: dnipro.depo.ua
Снежный коллапс в Днепре
Фото: informator.dp.ua
Снежный коллапс в Днепре
Фото: informator.dp.ua
Снежный коллапс в Днепре

Снежный коллапс в Днепре
Фото: informator.dp.ua
Снежный коллапс в Днепре
Фото: informator.dp.ua
Снежный коллапс в Днепре

Снежный коллапс в Днепре
Фото: informator.dp.ua
Снежный коллапс в Днепре

Снежный коллапс в Днепре
Фото: informator.dp.ua
Снежный коллапс в Днепре
Фото: informator.dp.ua
Снежный коллапс в Днепре

 


Видео: соцсети / Рома Нюнин

Ночью на Днепр обрушилась непогода. 19 апреля город замело снегом, сотни упавших деревьев и сломанных веток перекрыли улицы и упали на машины, ветер оборвал провода.

Как сообщает в соцсети мэр города Борис Филатов, из-за бури в Днепре упало 2600 деревьев.

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Въезд в Днепре и выезд из города со стороны Запорожья заблокирован с двух сторон из-за большой пробки. Замело аэропорт. Об этом пишет в соцсети генеральный директор ММК им. Ильича Юрий Зинченко.

По данным патрульной полиции, в связи с погодными условиями, на 9:00 затруднено движение на улицах Яснополянская, Паникахи, Каруны, Орловская, Рабочая, а также на проспектах Д. Яворницкого, Гагарина и Криворожском шоссе.

Известный украинский автогонщик и волонтер Алексей Мочанов опубликовал в сети видео засыпанной снегом трассы и предупреждает водителей не выезжать на дорогу на летней резине.

"Если вы уже переобулись – придется или оставить автомобиль и перекантоваться на общественном транспорте, либо переобуваться в зиму опять! Без вариантов. Переждите, перетерпите эти катаклизмы, погодные и дорожные.  Особенно опасно ночное время – температура всегда падает, под утро, в "волчью вахту" – вообще мраки", – написал Алексей Мочанов в соцсети.

 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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