Непогода в Днепре: падали деревья и балконы

Сегодня, 11:08

Спасатели помогли убрать аварийные деревья с территории детского сада


Непогода в Днепре. Фото: informator.dp.ua

Непогода в Днепре. Фото: informator.dp.ua

Непогода в Днепре. Фото: informator.dp.ua

Непогода в Днепре. Фото: informator.dp.ua

Непогода в Днепре. Фото: informator.dp.ua

Непогода в Днепре. Фото: informator.dp.ua

Непогода в Днепре. Фото: informator.dp.ua

Непогода в Днепре. Фото: informator.dp.ua

Непогода в Днепре. Фото: informator.dp.ua

Непогода в Днепре. Фото: informator.dp.ua

Непогода в Днепре. Фото: informator.dp.ua

Непогода в Днепре. Фото: informator.dp.ua

Непогода в Днепре. Фото: informator.dp.ua

Сильный дождь и ветер обрушились на Днепр 22 августа.

Из-за непогоды в городе падали деревья, из-за чего спасателям пришло более 20 раз выезжать на вызовы местных жителей.

В большинстве вызовов пришлось убирать деревья с проезжих частей города, также распиливались ветви на высоте и убирались деревья с крыш жилых домов.

"В четырех случаях спасатели оказали помощь по распиловке и уборке аварийных деревьев с автомобилей", – сообщает пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области.

Также спасатели помогли убрать аварийные деревья с территории детского сада № 21.

Сильный дождь и порывы ветра в Днепре начались вчера, около 14:00, пишет "Информатор". Многие дороги фактически затопило, в некоторых местах автомобилям приходилось "плыть".

Буквально через 10 минут после начала дождя в разных районах города начали ломаться и падать ветки. Так, на Гагарина из-за непогоды было полностью парализовано движение — одно дерево упало на трамвайные пути, перекрыв проезд электротранспорту. Кроме того, ветки рухнули и на проезжую часть, зацепив троллейбусные провода.

Такая же ситуация сложилась и на улице Академика Белелюбского (бывшая Краснозаводская). Там дерево перекрыло движение трамваев.

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По информации местного издания, вчера на улице Красной, 9, балкон разрушающегося здания обвалился на автомобиль "ВАЗ 21099". Улица, которая прилегает вплотную к разрушающемуся зданию, является пешеходной. Отмечается, что балкон мог рухнуть из-за сильной непогоды. Конструкция просто не выдержала напоров сильного ветра.

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Фото: informator.dp.ua

Кроме того, на улице Сергея Ефремова (бывшая Ворошилова) дерево упало на автомобиль Skoda Octavia. У машины повреждена крыша и багажник, лобовое и пассажирское стекло разбиты. Водитель не пострадал.

Напомним, в середине августа сильные ливни затопили Одессу. 
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Источник:

"Сегодня"

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