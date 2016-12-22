Непогода в Днепре вызвала волну ДТП: разбиты больше 10 авто (фото)

Две масштабные аварии произошли сегодня утром в Днепре, образовалась пробка

Сегодня утром в Днепре прошило несколько масштабных ДТП.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции города, примерно в 8:00 утра на Слобожанском проспекте в аварию попали сразу семь авто.

Фото: патрульная полиция Днепра

Фото: патрульная полиция Днепра

Фото: патрульная полиция Днепра

Кроме того, на улице Набережная Заводская, недалеко от Кайдакского моста, также произошло ДТП. По словам очевидцев, там столкнулись четыре автомобиля. Пострадали два водителя — их увезла карета скорой помощи, пишет "Информатор".

Фото: "Информатор"

Вероятной причиной аварий могла стать скользкая дорога, отмечает издание.

Фото: "Информатор"

Фото: "Информатор"

В связи с ухудшением погодных условий правоохранители просят водителей быть внимательными, снизить скорость и строго соблюдать Правила дорожного движения.

Напомним, в Полтаве пассажирский автобус убил женщину в районе пешеходного перехода.