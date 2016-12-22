Непогода в Днепре вызвала волну ДТП: разбиты больше 10 авто (фото)
Две масштабные аварии произошли сегодня утром в Днепре, образовалась пробка
Сегодня утром в Днепре прошило несколько масштабных ДТП.
Как сообщает пресс-служба патрульной полиции города, примерно в 8:00 утра на Слобожанском проспекте в аварию попали сразу семь авто.
Фото: патрульная полиция Днепра
Фото: патрульная полиция Днепра
Фото: патрульная полиция Днепра
Кроме того, на улице Набережная Заводская, недалеко от Кайдакского моста, также произошло ДТП. По словам очевидцев, там столкнулись четыре автомобиля. Пострадали два водителя — их увезла карета скорой помощи, пишет "Информатор".
Фото: "Информатор"
Вероятной причиной аварий могла стать скользкая дорога, отмечает издание.
Фото: "Информатор"
Фото: "Информатор"
В связи с ухудшением погодных условий правоохранители просят водителей быть внимательными, снизить скорость и строго соблюдать Правила дорожного движения.
Напомним, в Полтаве пассажирский автобус убил женщину в районе пешеходного перехода.
Вы сейчас просматриваете новость "Непогода в Днепре вызвала волну ДТП: разбиты больше 10 авто (фото)". Другие Новости Днепропетровска смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии