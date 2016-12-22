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Непогода в Днепре вызвала волну ДТП: разбиты больше 10 авто (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7819/38_main.1482399822.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7819/38_tn.1482399822.jpg Днепропетровск Две масштабные аварии произошли сегодня утром в Днепре, образовалась пробка 

Непогода в Днепре вызвала волну ДТП: разбиты больше 10 авто (фото)

Сегодня, 11:41

Две масштабные аварии произошли сегодня утром в Днепре, образовалась пробка 

Утренняя авария. Фото: патрульная полиция Днепра
Утренняя авария. Фото: патрульная полиция Днепра

Сегодня утром в Днепре прошило несколько масштабных ДТП.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции города, примерно в 8:00 утра на Слобожанском проспекте в аварию попали сразу семь авто.

15589891_1660496394242969_4091843852034973313_n_01Фото: патрульная полиция Днепра 

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Фото: патрульная полиция Днепра 

15622596_1660496387576303_6372100467020069502_nФото: патрульная полиция Днепра 

Кроме того, на улице Набережная Заводская, недалеко от Кайдакского моста, также произошло ДТП. По словам очевидцев, там столкнулись четыре автомобиля. Пострадали два водителя — их увезла карета скорой помощи, пишет "Информатор".

.jpg_10Фото: "Информатор"

Вероятной причиной аварий могла стать скользкая дорога, отмечает издание.

fxymwnlmhh8Фото: "Информатор"

k6Фото: "Информатор"

В связи с ухудшением погодных условий правоохранители просят водителей быть внимательными, снизить скорость и строго соблюдать Правила дорожного движения.

Напомним, в Полтаве пассажирский автобус убил женщину в районе пешеходного перехода.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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