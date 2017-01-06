Новогодние ЧП в Днепре: пожар в мэрии и на балконе из-за фейерверка

Новогодние праздники в Днепре и области прошли достаточно спокойно, но не обошлось без происшествий. Так, в новогоднюю ночь произошел пожар в здании Каменского горсовета.

"Информация о возгорании поступила в службу спасения в 3:00, потушить огонь удалось за 40 минут, — рассказывают в пресс-службе облГСЧС. — Общая площадь пожара составила 20 "квадратов". Огонь повредил мебель, оконную раму и входные двери в кабинет финансового отдела, который находится на последнем этаже 4-этажного здания". Основной версией случившегося в ведомстве называют неосторожное использование пиротехники, которая, вероятно, попала в окно здания мэрии и разбила стекло.

Кстати, этот инцидент оказался одним из всего двух происшествий в области, связанных с возгораниями из-за салютов в новогоднюю ночь. Второй случился на одном из жилых массивов Днепра, где фейерверк попал на балкон квартиры. Впрочем, прибывшие на вызов пожарные не дали огню распространиться дальше.



То, что встреча Нового года в Днепре прошла, в целом, без эксцессов, подтверждают и в городской патрульной службе. По словам правоохранителей, в праздничные дни у них было даже меньше вызовов, чем в обычные, а среди зафиксированных в этот период правонарушений — в основном вождение в нетрезвом виде и мелкое хулиганство.