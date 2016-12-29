Новый год без салютов: в Днепре фейерверки остаются вне закона

Жителей Днепра третий год подряд просят отказаться от запуска салютов в новогоднюю ночь. Отметим, что решение запретить использование в городе праздничной пиротехники было принято горсоветом еще на кануне встречи 2015 года. "Этот запрет действует до конца проведения АТО, оно продолжается, поэтому он сохраняется. Ведь Днепр находится очень близко к линии фронта", — подчеркнул заммэра города Александр Санжара.

В то же время в городской полиции отметили, что запрет действует только на территории Днепра, и за городом запускать фейерверки не запрещается.