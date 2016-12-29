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Новый год без салютов: в Днепре фейерверки остаются вне закона http://www.segodnya.ua/img/article/7840/87_main.1482955247.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7840/87_tn.1482955247.jpg Днепропетровск Город находится очень близко к линии фронта

Новый год без салютов: в Днепре фейерверки остаются вне закона

Вчера, 22:00

Город находится очень близко к линии фронта

Без фейерверков. Фото: InKazan
Без фейерверков. Фото: InKazan

Жителей Днепра третий год подряд просят отказаться от запуска салютов в новогоднюю ночь. Отметим, что решение запретить использование в городе праздничной пиротехники было принято горсоветом еще на кануне встречи 2015 года. "Этот запрет действует до конца проведения АТО, оно продолжается, поэтому он сохраняется. Ведь Днепр находится очень близко к линии фронта", — подчеркнул заммэра города Александр Санжара.

В то же время в городской полиции отметили, что запрет действует только на территории Днепра, и за городом запускать фейерверки не запрещается.
днепр, запрет, фейерверки, пиротехники, салюты

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Автор:

Вячеслав Дейкун

Источник:

"Сегодня"

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