От ноги осталось пятно крови на снегу: врач рассказал о жутких ранах бойца

Сегодня, 12:29

23-летнему парню оторвало ногу до уровня промежности. Вторая нога прошита осколками

Фото: AFP
Фото: AFP

В Днепре спасают жизнь 23-летнего Игоря, солдата ВСУ, который получил ранение под Авдеевкой.

Главврач областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко рассказал о состоянии бойца, описав жуткие травмы  военнослужащего.

"Когда жизнь на пределе. От ноги Игоря осталось только большое пятно крови на снегу. Ему 23, солдат ВСУ. Пережил самые жуткие минуты жизни в Авдеевке. Мина была беспощадна, отрыв до уровня промежности. Вторая нога прошита осколками. Очень важно было продержаться до приезда медиков, от них зависело все. Довезут или нет – будет завтра или нет. Потерял крови более трех литров. В Мечникова пришел в сознание. Сегодня экстубирован. В глазах мужские слезы", – написал на своей странице в соцсети Сергей Рыженко.

Напомним, в результате обстрелов Авдеевки пострадал 33-летний фоторепортер из Великобритании. Мужчина получил множественные осколочные ранения лица, проникающее ранение левого глаза, ранение века правого глаза и слепое непроникающее ранение грудной клетки.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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