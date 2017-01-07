Планы Днепра-2017: три станции метро, "умные" остановки и автономные "рогатые"

Днепрян ждет масштабный ремонт Центрального моста, "рогатые", которые довезут в районы, где нет троллейбусных линий, и расчет за проезд при помощи пластика

Наступивший 2017-й может стать годом грандиозных обновлений для Днепра, если чиновники успеют реализовать все амбициозные планы и цели, которые наметили. По плану, в ближайшее время днепряне смогут добираться с правобережной части города на левобережную и обратно по реконструированному Центральному мосту, который хотят оснастить специальными дорожками для велолюбителей.

Кроме того, жители жилмассива Коммунар смогут добираться до Исторического музея под землей, гулять по обновленной Привокзальной площади и с комфортом ждать новые троллейбусы на "умных остановках", расплачиваясь за проезд электронными билетами. "Сегодня" собрала самые громкие обещания.

ПРИВОКЗАЛЬНАЯ. В ОЖИДАНИИ КОНКУРСА



Фото: facebook.com

Тема реконструкции Привокзальной площади за последнее время успела набить днепрянам порядочную оскомину. В прошлом году горожанам представили несколько масштабных проектов ремонта, но в конце декабря в мэрии заявили, что ни один и них не утвердят, решив разработать комплексную программу реконструкции территории от автовокзала до речпорта. Тем не менее "облагородить" площадь пообещали уже сейчас, убрав уличную торговлю и создав пешеходные аллеи. А какие изменения здесь грядут, определит открытый конкурс, который планируют провести в ближайшее время.

"НОВЫЙ" МОСТ. ТРИ МЕСЯЦА В ОБЪЕЗД



Фото: dpchas.com.ua

В 2017-м планируют капитально отремонтировать Центральный, или "Новый" мост, расширив его на три метра с каждой стороны, заменив ограждения и асфальтовое покрытие, а также оборудовав велодорожки. Правда, во время ремонта горожане рискуют столкнуться с транспортной проблемой. "С марта мост частично перекроют — для проезда оставят по одной полосе движения, — рассказал заммэра Михаил Лысенко. — На лето же его закроют полностью".

МЕТРО. ТРИ СТАНЦИИ ПОД ЗЕМЛЕЙ



Фото: metro.dp.ua

Работы по завершению строительства трех станций днепровского метрополитена должны были стартовать еще прошлой осенью, но несколько раз сроки переносили из-за бюрократических издержек. Но уже в начале 2017-го процесс непременно "пойдет", уверяют чиновники.

ТРАНСПОРТ. АВТОНОМНЫЕ "РОГАТЫЕ"



Фото: Пресс-служба мэрии

Автопарк городского электротранспорта ждет масштабное обновление. В конце прошлого года гаражи пополнились несколькими современными троллейбусами с автономным запасом хода, благодаря чему "рогатые" смогут ездить в районы Сокол и Парус, куда не проложены контактные линии. А уже в нынешнем году чиновники обещают купить еще с полсотни чудо-машин.

"УМНЫЕ ОСТАНОВКИ". ОБОГРЕВ И WI-FI



Фото: Пресс-служба мэрии

На улицах Днепра планируют установить около сотни "умных остановок", оснащенных wi-fi, обогревателями, подзарядками для мобильных и информационными табло. При этом павильоны планируют выполнить в едином стилистическим решении. Первые две остановки появились в конце декабря на ж/м Победа.

ЕДИНЫЙ БИЛЕТ. В МЕТРО И ТРАМВАЕ



Фото: dpchas.com.ua

При помощи электронного билета в виде пластиковой карты можно будет оплатить проезд в общественном транспорте. В 2017-м специальными устройствами обещают оснастить метро и трамваи 1-го маршрута, остальной гортранспорт планируют подключить к новшеству позднее.