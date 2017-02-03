Почти 30 незаконных заправок разоблачили в Днепре (фото)

Обнаружено сжиженный газ пропан-бутан, а также оборудование на общую сумму 6,35 миллиона гривен

В Днепре разоблачили крупную сеть незаконных заправок.

Об этом в Facebook сообщает первый заместитель главы ГФС Сергей Билан.

"Было установлено, что на территории областного центра по ряду адресов расположены автогазозаправочные станции, на которых осуществляется реализация топлива без каких-либо разрешительных документов, а также без регистрации в органах ГФС как плательщика акцизного налога и без его декларирования и уплаты", – написал Сергей Билан.

Фото: Facebook / Сергей Билан

Фото: Facebook / Сергей Билан

Фото: Facebook / Сергей Билан

На 28 АЗС обнаружено и изъято сжиженный газ пропан-бутан, а также оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности на общую сумму 6,35 миллиона гривен.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, 20 незаконных автозаправочных станций разоблачили в Херсонской области. Владельцы АЗС арендовали землю, устанавливали стационарные цистерны и продавали топливо на несколько гривен дешевле рыночной цены. Никаких сертификатов качества бензина и разрешительных документов следователи не обнаружили.