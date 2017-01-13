Под Днепром голодают лошади: на заброшенной конюшне каждый день умирают скакуны (видео)

В полиции ситуацией на конезаводе уже заинтересовались

В селе Орловщина Днепропетровской области от голода умирают породистые скакуны. Животных без корма и надлежащего ухода уже два месяца содержат в полуразрушенных конюшнях некогда крупного конезавода.

Разгрому – всего девять лет, он породистый и содержится в частной конюшне. Но в последние несколько месяцев животное голодает.

Об этом коннозаводчики узнали случайно, когда помогали забирать из конюшни в селе выкупленного скакуна. Увидели – и ужаснулись: "Торчат ребра, торчат маслаки. Лошадь в точно таком же состоянии, как и предыдущая. Провалена шея".

В холодных стойлах с пустыми кормушками "События" увидели пять лошадей. И ни одного конюха. А еще вчера животных было шесть, говорят тренеры конно-спортивной школы Днепра. Накануне они привезли животным сена.

Конезавод в Орловщине был одним из самых известных в Советском союзе. Тут долгие годы разводили породистых скакунов. Но с середины 90-х годов, когда он стал частным, лошадей становилось все меньше.

"Директор, хозяин этой школы, не выделяет на лошадей. Все деньги с проданных лошадей, которые были проданы раньше, он тратил на свои нужды. Лошадям не покупаются корма, лошади умирают с голода", – сказал Валерия Евтушенко, тренер Днепровской конно-спортивной школы.

В сельсовете говорят: сделать ничего не могут, лошади – частная собственность. Дескать, связывались с их хозяином, и он уверил: скакунов продал, их должны забрать на следующей неделе.

"Конезавод находится в частной собственности и владелец его – Сухой Григорий Николаевич. И голова сегодня уже принимал какие-то решения. Он разговаривали с владельцем по телефону, вызвал его", – уточнила Мария Назаренко, секретарь Орловщинского сельсовета.

Пообщаться с владельцем конезавода "Событиям" удалось только по телефону.

"Полтора года назад эта школа уже не моя, конезавод. У нас нет лошадей, мы их продали", – коротко сказал Григорий Сухой, директор Орловщинского конезавода и конно-спортивной школы.

Когда информация о голодающих лошадях распространилась в соцсети – к полузаброшенным конюшням стали приезжать люди.

В полиции ситуацией на конезаводе уже заинтересовались.

"Мы начнем уголовное производство, надо время, чтобы получить санкцию на проведение обысков на частном домовладении", – заявила Анна Старчевская, пресс-секретарь управления Нацполиции в Днепропетровской области.

Но коннозаводчики, которые и забили тревогу, бояться, что этой ночи лошади могут не пережить. Поэтому решили круглосуточно дежурить у конюшен. Принять скакунов и поставить их на ноги уже готовы в Днепровской конно-спортивной школе олимпийского резерва.

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