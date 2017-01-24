Подружки из Днепра зарабатывали сексом

Девушки встречались с мужчинами на съемной квартире; по желанию клиента подруги также выезжали в сауны или гостиницы

В Херсоне разоблачили девушек, которые решили заработать на жизнь сексом.

Подруги приехали в город из Днепра, чтобы найти новых клиентов. Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

"Задержали 21-летнюю жительницу Днепра, которая втянула в занятие проституцией свою 25-летнюю подругу, а также сама оказывала услуги интимного характера. Девушки приехали в Херсон с целью поиска новых клиентов, арендовали квартиру, в которой и проходили встречи с мужчинами. Объявления о предоставлении услуг интимного характера и их стоимости сводница размещала в сети интернет. По желанию клиента подруги выезжали в сауны или гостиницы", – отмечают правоохранители.

Девушек задержали на съемной квартире.

"Мы установили, что обе девушки нигде не учатся и не работают. Сводница будет привлечена к ответственности по ч.1 ст.302 Уголовного кодекса Украины "Создание или содержание мест разврата и сводничество", а в отношении ее 25-летней подруги составлен административный протокол", – добавил руководитель отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Херсонской области Олег Шанько.

Напомним, ранее в Запорожье накрыли бордель для извращенцев, а также задержали организатора незаконного бизнеса.