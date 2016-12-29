Погиб от пули снайпера: 21-летнего бойца похоронили в Днепропетровской области (видео)

Военный был командиром третьей роты. У младшего офицера остались беременная жена, мать и младший брат

В Днепропетровской области сотни людей пришли провести в последний путь погибшего на Светлодарской дуге командира третьей роты, 21-летнего Никиту Ярового. 18 декабря его убил вражеский снайпер. Несколько дней бойца считали без вести пропавшим, передает "5 канал".

"Я продолжаю славные традиции украинского войска", – такие слова говорил при выпуске лучший курсант Львовской академии сухопутных войск Никита Яровой.

После окончания вуза новоиспеченный лейтенант подписал контракт и за три месяца возглавил роту 54-й механизированной бригады, которая держит оборону на Светлодарской дуге.

"За три месяца не каждый может стать командиром роты. Это, я считаю, большие заслуги и в первую очередь это подтверждало его лидерские качества как офицера", – говорит преподаватель академии Денис Мельников.

18 декабря на Светлодарской дуге пуля снайпера попала в 21-летнего офицера, когда он прикрывал группу, которую повел в бой с террористами.

"Группа, продвигалась, чтобы захватить лес, попала в засаду. Снайпер попал в командира роты. Командир роты прикрывал отход группы и погиб там. Мы искали его два дня, затем с помощью радиоперехвата стало известно, что в Дебальцевском морге находится командир роты и еще один боец ", – рассказал заместитель командира 54-й механизированной бригады ВСУ Александр Васильковский.

Тела двух бойцов удалось вернуть только в воскресенье, 25 декабря. Никиту Ярового похоронили на родине в поселке Мелиоративном в Днепропетровской области. У младшего офицера осталась беременная жена, мать и младший брат.

"За такими офицерами, как Никита Яровой, – будущее нашей украинской армии", – отметил Юрий Смальчук, побратим погибшего Никиты Ярового.

Имя Никиты Ярового будет высечено на потолке героев Национальной академии сухопутных войск во Львове. В городе, где он получил офицерские погоны и где он планировал 20 января обвенчаться.

Напомним, ранее в Днепре на коленях прощались с погибшим на Светлодарской дуге Андреем Широковым. Военный с позывным "Семьянин" два последних года своей жизни провел на войне, у защитника остались жена и пятеро детей.