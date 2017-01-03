Погода в Украине: ночной мороз, метель и гололед

4 января в Киеве облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с, местами метель. Температура воздуха ночью -4...-6 градусов, днем -1...+1 градус.

На западе облачно с прояснениями, мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, местами метель. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем +2...-3 градуса.

В Карпатах ночью снег, днем сильный снег, температура воздуха ночью -7...-12 градусов, днем -7...-12 градусов.

На севере облачно с прояснениями, мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с, местами метель. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем +2...-3 градуса.

В центре облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем +2...-3 градуса.

На востоке облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3...-9 градусов, днем +1...-4 градуса.

На юге облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем -1...+5 градусов.