Потасовка 9 мая в Днепре: задержан еще один участник столкновений
По делу проведено 38 обысков, допрошено более 130 свидетелей
Сегодня правоохранители задержали еще одного участника массовых беспорядков, произошедших 9 мая 2017 года в Днепре.
От этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).
Подозреваемый находился в розыске более трех месяцев, а скрывался в городе Днепре, где его и задержали.
"Мужчине инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 294 УК Украины ("Массовые беспорядки"). Прокуратура будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", – сообщили в ГПУ.
Отмечается, что по результатам расследования событий 9 мая в Днепре, установлена причастность к совершению преступления 18 человек, которым сообщено о подозрении. Среди них – три организатора, координатор, два "кассира" и 12 активных участников массовых беспорядков (так называемых "титушок").
По делу проведено 38 обысков, допрошено более 130 свидетелей.
При этом руководство полиции города и области были сняты с должностей.
Как сообщалось, во время празднования Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне в Днепре произошли столкновения.
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