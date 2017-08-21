Потасовка 9 мая в Днепре: задержан еще один участник столкновений

Сегодня правоохранители задержали еще одного участника массовых беспорядков, произошедших 9 мая 2017 года в Днепре.

От этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

Подозреваемый находился в розыске более трех месяцев, а скрывался в городе Днепре, где его и задержали.

"Мужчине инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 294 УК Украины ("Массовые беспорядки"). Прокуратура будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", – сообщили в ГПУ.

Отмечается, что по результатам расследования событий 9 мая в Днепре, установлена причастность к совершению преступления 18 человек, которым сообщено о подозрении. Среди них – три организатора, координатор, два "кассира" и 12 активных участников массовых беспорядков (так называемых "титушок").

По делу проведено 38 обысков, допрошено более 130 свидетелей.

При этом руководство полиции города и области были сняты с должностей.

Как сообщалось, во время празднования Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне в Днепре произошли столкновения.