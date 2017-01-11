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Появились подробности перестрелки в элитном коттеджном городке под Днепром (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7873/89_main.1484153554.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7873/89_tn.1484153554.jpg Днепр Когда сотрудники полиции прибыли по вызову, два человека уже были тяжело ранены, еще двое получили легкие осколочные ранения 

Появились подробности перестрелки в элитном коттеджном городке под Днепром (фото,видео)

Сегодня, 18:52

Когда сотрудники полиции прибыли по вызову, два человека уже были тяжело ранены, еще двое получили легкие осколочные ранения 

  • Фото: Facebook Николая Колесника
  • Фото: полиция
  • Фото: Facebook Николая Колесника
  • Фото: полиция
  • Фото: полиция
  • Фото: полиция
  • Фото: полиция
  • Фото: полиция
  • Фото: полиция
  • Фото: полиция

Основной версией нападения на представителей охранной компании под Днепром является конфликт из-за права собственности на частный дом.

Как сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области, 7 января в с. Новоалександровка во дворе частного дома по улице Янтарной вооруженный огнестрельным оружием мужчина открыл стрельбу по сотрудникам охранной фирмы, которые прибыли на вызов. В результате нападения охранники получили тяжелые огнестрельные ранения туловища и живота.

"Основной версией нападения на охранников является спорная ситуация, связанная с установлением реальных владельцев дома – он находился в залоге у банка и был продан другому хозяину. Новый владелец таким путем пытался доказать свое право собственности на здание", – отмечают в полиции.

Позже на место прибили полицейские, которые уговорили стрелка сдаться.

"Наши сотрудники окружили дом, из которого велась стрельба. Для обеспечения порядка и обезвреживания злоумышленника было задействовано около 40 полицейских. Нам удалось уговорить подозреваемого впустить меня в дом, на втором этаже которого забаррикадировался стрелок. В ходе переговоров я убедил мужчину сдать автомат и гранату, которые он держал в руках. Стрелок сдался без боя. Это позволило избежать больших жертв", – рассказал начальник Днепровского отдела полиции Андрей Бедило.

В результате нападения охранники получили тяжелые огнестрельные ранения туловища и живота. Полицейские не пострадали, однако злоумышленник обстрелял служебный автомобиль правоохранителей – по нему было выпущено более семи пуль.

Отмечается, что во время задержания стрелка рядом с мужчиной находилось большое количество оружия: граната Ф-1, охотничий карабин, пневматическая винтовка с оптическим прицелом, около 40 патронов и бронежилет. Кроме того, во время обыска автомобиля Toyota Land Cruiser полицейские нашли гладкоствольное ружье, карабин и еще более 100 патронов.

Оружие и вещественные доказательства изъяли и направлены на экспертизу. Стрелка взяли под стражу. На автомобиль наложен арест.

Видео: полиция

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Напомним, стрельба в элитном коттеджном городке под Днепром произошла 7 января. Как сообщил депутат Криворожского горсовета Николай Колесник, в Новоалександровке во время попытки захвата частного дома, были обстреляны представители охранной компании. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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