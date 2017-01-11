Появились подробности перестрелки в элитном коттеджном городке под Днепром (фото,видео)

Когда сотрудники полиции прибыли по вызову, два человека уже были тяжело ранены, еще двое получили легкие осколочные ранения

Основной версией нападения на представителей охранной компании под Днепром является конфликт из-за права собственности на частный дом.

Как сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области, 7 января в с. Новоалександровка во дворе частного дома по улице Янтарной вооруженный огнестрельным оружием мужчина открыл стрельбу по сотрудникам охранной фирмы, которые прибыли на вызов. В результате нападения охранники получили тяжелые огнестрельные ранения туловища и живота.

"Основной версией нападения на охранников является спорная ситуация, связанная с установлением реальных владельцев дома – он находился в залоге у банка и был продан другому хозяину. Новый владелец таким путем пытался доказать свое право собственности на здание", – отмечают в полиции.

Позже на место прибили полицейские, которые уговорили стрелка сдаться.

"Наши сотрудники окружили дом, из которого велась стрельба. Для обеспечения порядка и обезвреживания злоумышленника было задействовано около 40 полицейских. Нам удалось уговорить подозреваемого впустить меня в дом, на втором этаже которого забаррикадировался стрелок. В ходе переговоров я убедил мужчину сдать автомат и гранату, которые он держал в руках. Стрелок сдался без боя. Это позволило избежать больших жертв", – рассказал начальник Днепровского отдела полиции Андрей Бедило.

В результате нападения охранники получили тяжелые огнестрельные ранения туловища и живота. Полицейские не пострадали, однако злоумышленник обстрелял служебный автомобиль правоохранителей – по нему было выпущено более семи пуль.

Отмечается, что во время задержания стрелка рядом с мужчиной находилось большое количество оружия: граната Ф-1, охотничий карабин, пневматическая винтовка с оптическим прицелом, около 40 патронов и бронежилет. Кроме того, во время обыска автомобиля Toyota Land Cruiser полицейские нашли гладкоствольное ружье, карабин и еще более 100 патронов.

Оружие и вещественные доказательства изъяли и направлены на экспертизу. Стрелка взяли под стражу. На автомобиль наложен арест.

Видео: полиция

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Напомним, стрельба в элитном коттеджном городке под Днепром произошла 7 января. Как сообщил депутат Криворожского горсовета Николай Колесник, в Новоалександровке во время попытки захвата частного дома, были обстреляны представители охранной компании.