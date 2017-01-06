ФОТОФАКТ. В Днепре 50 Дедов Морозов устроили праздничный марафон

Днепрян решили приобщить к здоровому образу жизни и устроили праздничный забег. На днях на площади Героев Майдана провели спортивный день, в рамках которого на главной новогодней площадке прошли показательные выступления по футбольному фристайлу, специальные эстафеты и забеги в мешках.

Но главной "фишкой" мероприятия стал праздничный марафонский забег Дедов Морозов, участие в котором могли принять все желающие. На старт у Театра оперы и балета вышли около полусотни бородатых участников в праздничных красных костюмах, которые после пробежи приняли участие в танцевальном флешмобе на финише.