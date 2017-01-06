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ФОТОФАКТ. В Днепре 50 Дедов Морозов устроили праздничный марафон http://www.segodnya.ua/img/article/7860/54_main.1483715090.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/54_tn.1483715090.jpg Днепр На площади Героев Майдана провели спортивный день

ФОТОФАКТ. В Днепре 50 Дедов Морозов устроили праздничный марафон

Сегодня, 17:04

На площади Героев Майдана провели спортивный день

Забег. Фото: пресс-служба мэрии
Забег. Фото: пресс-служба мэрии

Днепрян решили приобщить к здоровому образу жизни и устроили праздничный забег. На днях на площади Героев Майдана провели спортивный день, в рамках которого на главной новогодней площадке прошли показательные выступления по футбольному фристайлу, специальные эстафеты и забеги в мешках.

Но главной "фишкой" мероприятия стал праздничный марафонский забег Дедов Морозов, участие в котором могли принять все желающие. На старт у Театра оперы и балета вышли около полусотни бородатых участников в праздничных красных костюмах, которые после пробежи приняли участие в танцевальном флешмобе на финише.
Дед Мороз, забег, марафон, старт

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Источник:

"Сегодня"

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