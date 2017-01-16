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Школьник из Днепра попал в Книгу рекордов (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7886/80_main.1484573332.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7886/80_tn.1484573332.jpg Днепр 12-летний парень безупречно владеет японским искусством оригами

Школьник из Днепра попал в Книгу рекордов (видео)

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Сегодня, 20:09

12-летний парень безупречно владеет японским искусством оригами


Самому молодому учителю Украины – 12 лет. Денис Гаркуша из Днепра попал в Книгу рекордов.

Парень уже безупречно владеет японским искусством оригами. Составлять фигуры из бумаги он начал еще в два года. С тех пор это стало его самым большим увлечением.

"Немало сложных фигурок освоил. Таких, как драконы..." – говорит Денис Гаркуша, мастер японского искусства оригами.

Овладел искусством сам, а потом начал обучать других. За последние несколько лет Денис провел более сотни мастер-классов для всех, кто интересуется оригами. Начинал с одноклассников. Теперь поучиться к нему приходят даже взрослые.

"Денис имеет талант в составлении разнообразных фигурок. Мы пытаемся успевать за ним", – сказал Татьяна Собчинская, ученица Дениса.

Для своих мастер-классов Денис выбирает не слишком сложные фигуры – чтобы их сложить, лист бумаги в определенной последовательности приходится сгибать с полсотни раз. Повторить все движения за юным учителем получается не у каждого.

"Я успевал за ним. А там уже заминка пошла, и стало непонятно. Ну, я не понял, что там дальше было. Честно", – признался Артем Антилов, ученик Дениса.

Но большинство учеников Дениса с мастер-классов уходят с бумажными фигурками, сложенными руками.

"У меня не сильно получается, но я очень стараюсь, чтобы получалось. Но даже если не получается, то Денис поможет, подскажет", – добавила Соломия Гаврилова, ученица Дениса.

"Мне очень нравится учить других людей. Я это делаю, и мне это доставляет большую радость", – отметил сам Денис.

Семья Дениса увлечение парня поддерживает.

"Это же здорово, что он в раннем возрасте это делает от души и благотворительно. Важно, чтобы из ребенка, которого мы родили, вырос хороший человек", – сказала Яна Гаркуша, мать Дениса.

Одну из своих бумажных фигур несколько лет назад Денис передал послу Японии в Украине. Другие просто дарит друзьям и знакомым. Теперь он мечтает посетить страну, где зародилось оригами.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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Источник:

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