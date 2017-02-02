Шокирующее ДТП произошло в Днепре: трое погибших, четверо пострадавших (фото,видео)
Столкнулись автомобиль частной охранной фирмы "ВАЗ Патриот" и "Лада Калина". Девушка и два парня погибли мгновенно
Разрушительное ДТП в Днепре. Фото: informator.dp.ua
Разрушительное ДТП в Днепре. Фото: informator.dp.ua
Разрушительное ДТП в Днепре. Фото: informator.dp.ua
Разрушительное ДТП в Днепре. Фото: informator.dp.ua
Разрушительное ДТП в Днепре. Фото: informator.dp.ua
Разрушительное ДТП в Днепре. Фото: informator.dp.ua
Разрушительное ДТП в Днепре. Фото: informator.dp.ua
Разрушительное ДТП в Днепре. Фото: informator.dp.ua
Разрушительное ДТП в Днепре. Фото: informator.dp.ua
В Днепре произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли трое молодых людей, еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.
"Сегодня в 7:15 на ул. Криворожской произошло ДТП с участием автомобилей "ВАЗ Патриот", принадлежащий частной охранной фирме, и "Лада Калина". В результате аварии трое пассажиров автомобиля "Лада" – девушка и два парня – погибли на месте, водитель с тяжелыми травмами доставлен в больницу, еще один пассажир – не пострадал. Водитель и пассажир автомобиля "ВАЗ Патриот" получили легкие телесные повреждения", – информируют в полиции.
Сейчас правоохранители продолжают осмотр места происшествия и устанавливают причины аварии.
"Предварительно, водитель автомобиля "Лада Калина", который двигался со стороны Кривого Рога, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения", – добавляют правоохранители.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений по данному факту по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Напомним, вчера под Киевом водитель автомобиля "Хонда", выезжая из Гостомеля на трассу Киев-Ковель, не пропустил фуру и совершил столкновение. Как оказалось, водитель "Хонды" находился в нетрезвом состоянии. Мужчину госпитализировали с травмами обеих ног.
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