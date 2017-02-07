Скандал в Днепре: пьяный патрульный в ночном клубе угрожал оружием нацгвардейцам (видео)

Действующий патрульный полицейский угрожал травматическим пистолетом, на который он не имел разрешения

В патрульной полиции Днепра произошел очередной скандал. В одном из ночных клубов города патрульный полицейский повздорил с посетителями и начал угрожать им оружием.

Как сообщил начальник управления патрульной полиции Днепра Владимир Богонис, инцидент произошел около полуночи в ночь с субботы на воскресенье.

"Была получена информация о том, что в одном из ночных клубов угрожают пистолетом. Наш патруль выехал, и был задержан молодой человек, как позже оказалось, действующий патрульный полицейский с травматическим оружием, на которое он не имел разрешения. Есть ли у него вообще разрешение на травматическое оружие, сейчас выясняет следственное управление Национальной полиции", – рассказывает Владимир Богонис.

Отмечается, что патрульного задержали. У него изъяли пистолет, кроме того, на земле правоохранители также нашли неиспользованные патроны.

По информации сайта "Информатор", инцидент произошел в ночном клубе "Сфера". В комментарии изданию начальник патрульной полиции Днепра Владимир Богонис добавил, что задержанный полицейский был пьян, а конфликт возник между патрульным и сотрудниками Национальной гвардии.

"Работник патрульной полиции в свой выходной день отдыхал в этом клубе, имел конфликт с гражданами в этом клубе, по предварительной информации, бойцами Национальной гвардии. Он достал травматический пистолет и угрожал его применением. Патрульные приехали, его арестовали и вызвали следственно-оперативную группу", – рассказал главный патрульный Днепра.

Сейчас в отношении задержанного правоохранителя проводится служебное расследование. В полиции подчеркивают, что по результатам расследования патрульного уволят.

Напомним, в ноябре прошлого года в Днепре с занимаемой должности уволили командира первого батальона патрульной полиции Наталию Урман, которая ставила перед своими подчиненными "план" по количеству выписанных протоколов.