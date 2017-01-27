Смена профессии: во сколько в Днепре обойдется заново начать карьеру

В условиях кризиса все больше жителей Днепра задумываются о смене профессии на более прибыльную. "Сегодня" узнавала, во сколько в Днепре обойдется поменять профориентацию и через какое время окупятся затраты.

Традиционно одной из самых востребованных и высокооплачиваемых считается работа в IT-сфере и сфере программирования. Обучиться этому ремеслу в Днепре будет стоить от 500 до 2000 грн в месяц. "Но чтобы стать хорошим специалистом, уйдут месяцы, иногда и годы. У нас основные посетители — школьники и студенты, у них перспективы гораздо шире. Но в последнее время, действительно, стало больше людей постарше, — рассказывает преподаватель компьютерной школы Максим Горовой. — Есть даже люди 45 и 57 лет, что для нас еще недавно было нонсенсом. Конечно, не стоит думать, что, походив на курсы пару-тройку месяцев, вы начнете сразу зарабатывать по $3 тыс., такая квалификация — это годы усердной работы и опыт. Но начать после этого работать по данному профилю вполне реально".



По словам специалиста, особой популярностью сейчас пользуются курсы по продвижению товаров и услуг в интернете. "Если человек знает, как продавать через интернет, разбирается в том, как раскручивать бренд в интернете, то без работы он не останется никогда. Даже новички в этой сфере зарабатывают от пяти тысяч в месяц", — утверждает Горовой.



Впрочем, если к IT-технологиям у вас сердце не лежит, то можно выучиться и другому ремеслу. Например, за тысячу гривен в городе можно пройти курс обучения классическому маникюру. "Мы проводим как обучение с ноля, так и курсы повышения квалификации. Самым лучшим ученикам помогаем в трудоустройстве, — говорит нам мастер в школе маникюра Наталья Барабаш. — Конечно, вначале придется работать за символические деньги, набивать руку. Еще минимум пять тысяч гривен придется потратить на профессиональные инструменты и другие расходные материалы".





Дешевле переквалифицироваться в фитнес-тренера или инструктора тренажерного зала. Получить заветный сертификат стоит от полутора тысяч гривен, а дальше все зависит от упорства. "Лучшая реклама тренера — его собственное тело и результаты его подопечных. Сертификат — это всего лишь дополнение. Если же никогда не занимался спортом, то тренером за месяц или два не стать, — считает фитнес-тренер Юлия Шевченко. — Например, я сама ходила в зал пять лет, потом поняла, что мне это интересно, и ушла с работы логиста. Сейчас у меня тренировки с клиентами расписаны на всю неделю".



А вот дороже всего оказалось выучиться на повара или кондитера. С учетом необходимых продуктов, самое дешевое обучение будет стоить 5 тыс. грн в месяц. В приличном же кафе или ресторане зарплата составит примерно 10—12 тыс. грн, больше же реально заработать только будучи шеф-поваром в очень дорогом заведении. Впрочем, владея этой профессией, есть вариант проводить мастер-классы по кулинарии, организовывать дегустации на дому и зарабатывать на этом.

К слову, формат домашней дегустации в последнее время весьма популярен в городе: это происходит в виде обычного ужина, когда хозяин квартиры готовит и за определенную сумму приглашает к себе клиентов. "Обычно это проводят для знакомых, но со временем есть шанс расширить клиентуру, ведь если все хорошо, ваши гости будут советовать такие ужины своим знакомым и так далее, — говорит повар Александр Явженко. — Обычно прибыль составляет где-то 30% сверх стоимости продуктов".