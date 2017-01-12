Старый Новый год в Днепре: концерт, факиры и гадания
Завтра на площади Героев Майдана состоится большой праздник
К cтарому Новому году днепрянам обещают яркую и насыщенную программу, которая должна стать финальным аккордом в череде зимних гуляний. Так, завтра на площади Героев Майдана состоится большой праздник, во время которого выступит популярный отечественный коллектив "Натолич".
Кроме того, гостей мероприятия ждет спецпарад с участием оркестра, мимов, ходулистов и факиров. Также горожане смогут принять участие в традиционных обрядах сожжения снопа соломы и гадании на суженого. Начало праздника запланировано на 19:00.
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