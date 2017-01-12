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Старый Новый год в Днепре: концерт, факиры и гадания http://www.segodnya.ua/img/article/7878/11_main.1484253089.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/11_tn.1484253089.jpg Днепр Завтра на площади Героев Майдана состоится большой праздник

Старый Новый год в Днепре: концерт, факиры и гадания

Сегодня, 22:31

Завтра на площади Героев Майдана состоится большой праздник

Праздник. Фото: Status Quo
Праздник. Фото: Status Quo

К cтарому Новому году днепрянам обещают яркую и насыщенную программу, которая должна стать финальным аккордом в череде зимних гуляний. Так, завтра на площади Героев Майдана состоится большой праздник, во время которого выступит популярный отечественный коллектив "Натолич".

Кроме того, гостей мероприятия ждет спецпарад с участием оркестра, мимов, ходулистов и факиров. Также горожане смогут принять участие в традиционных обрядах сожжения снопа соломы и гадании на суженого. Начало праздника запланировано на 19:00.
праздник, мероприятия, коллектив

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Автор:

Павлюков Александр

Источник:

"Сегодня"

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