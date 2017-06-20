Страшная травма: в Днепре врачи пытаются спасти руку тяжелораненому бойцу

Сегодня, 10:44

В результате ранения военный потерял два пальца, еще три буквально по частям более трех часов собирали хирурги 

Фото: neboleem.net
Фото: neboleem.net

В Днепре врачи спасли руку 21-летнему бойцу, который в результате осколочного ранения получил тяжелую травму кисти.

Молодого человека из-под Авдеевки на выходных доставили в городскую больницу № 16, сообщает "Днепроград".

В результате ранения военный потерял два пальца, еще три буквально по частям более трех часов собирали врачи межобластного центра хирургии кисти. Операция была сложной, однако удалось спасти важнейший палец – большой. До полного выздоровления еще далеко, впереди много хирургических вмешательств, отмечает издание.

"При такой страшной травме кисти, которым является огнестрельное ранение, повреждаются многие структуры: и кости, и суставы, и нервы, и сосуды, и лимфатические сосуды, и сухожилия. Это как комбинированная травма, которая очень трудно поддается лечению", – рассказал о характере травмы бойца заведующий центром хирургии кисти Сергей Белый.

Как сообщается, с начала войны на Донбассе в 16-ю больницу доставили 402 бойцов с ранениями кистей, им проведено более 600 операций.

В центр микрохирургии кисти больницы № 16 в Днепре едут пациенты из 17 областей Украины, хотя официально она обслуживает Днепропетровскую, Запорожскую, Херсонскую, Кировоградскую и Николаевскую области. Еще одно подобное отделение в Украине есть только в Киеве. 
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