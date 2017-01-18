Стрельба в Каменском: хулиган "воспитывал" парней пулями

В Каменском 21-летний хулиган "воспитывал" своих сверстников, стрелял по ним из пистолета.

Правонарушитель обижал, бил, издевался и грабил людей, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

"На проспекте Василия Стуса злоумышленник встретил знакомых ребят 16 и 21 лет, над которыми ранее уже издевался. Несовершеннолетний, увидев его, убежал, понимая, что это может плохо закончиться. Второго парня хулиган отвел в сторону гаражей, где потребовал деньги и мобильный телефон. Парень сказал, что денег у него нет, а мобильный телефон – с поврежденным экраном, и попытался скрыться. Однако злоумышленник не успокоился, достал пистолет, выстрелил ему по ногам и отобрал кожаные перчатки", – рассказали правоохранители.

Пострадавший парень обратился в полицию. По данному факту было открыто уголовное производство по ч.1 ст. 187 УК Украины (разбой).

Как установили полицейские, стрелял злоумышленник из пистолета марки "Флобер". Оружие хулиган за несколько дней до этого отобрал у 16-летнего подростка – того самого парня, который сбежал при встрече. Парень хвастался перед друзьями, что мама подарила ему пистолет для самообороны. Злоумышленник отнял у него подарок, при этом выстрелил подростку в ногу.

Фото: полиция

По словам хулигана, он считал, что таким образом воспитывает своих сверстников.

Злоумышленника задержали. Сейчас он находится под стражей. Известно, что ранее он уже был судим по ч. 2 ст. 186 УК Украины (грабеж) и находился на испытательном сроке.

Напомним, в Запорожье произошла перестрелка между разбойниками и полицейскими. В результате инцидента правоохранители ранили преступника в ногу.