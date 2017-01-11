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Стрельба, заложники, взрывы: в Днепропетровской области произошло столкновение между неизвестными и службой охраны http://www.segodnya.ua/img/article/7870/59_main.1484086268.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7870/59_tn.1484086268.jpg Днепр В результате инцидента был расстрелян автомобиль полиции, который прибыл на место происшествия

Стрельба, заложники, взрывы: в Днепропетровской области произошло столкновение между неизвестными и службой охраны

Сегодня, 00:10

В результате инцидента был расстрелян автомобиль полиции, который прибыл на место происшествия

На месте происшествия. Фото: Facebook Николая Колесника
На месте происшествия. Фото: Facebook Николая Колесника

В Новоалександровке, что в 3 км от Днепра, произошла перестрелка неизвестных с представителями охранной компании. Об этом на странице в Facebook сообщил депутат Криворожского горсовета Николай Колесник.

По словам депутата, инцидент произошел еще 7 января. "Попытка захвата частного дома, по тревожной кнопке выезжает охранная фирма, их берут в заложники и связывают, бьют ломают ребра, жильцы дома тоже "в скотче", к дому подъезжает руководитель охранной фирмы с двумя охранниками и парень с видеокамерой, только вышли из машины по ним открыли огонь на поражение, забросали гранатами: РГД – 5 сработала, Ф – 1 "заснула" под машиной. Двое в реанимации, врачи борются за их жизнь. Третий самый легкий – сквозное пулевое в руку, пуля в животе, вся спина в осколках", – написал Колесник.

По данным депутата, неизвестные из дома расстреляли и автомобиль полицейских: "благо все живы, машина в решето". Участники инцидента, по словам Колесника, взяты под стражу. 

Напомним, ночью 4 декабря в с. Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Государственной службы охраны, КОРД и полицейскими погибли 5 правоохранителей. По данным МВД, в селе готовилась спецоперация по задержанию банды грабителей.
заложники, стрельба, спецоперация

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"Сегодня"

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