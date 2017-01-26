ТОП-10 популярных красоток Днепра (фото)

Популярность может быть разной, а добиться ее порой можно лишь активно выкладывая фото в Instagram

Vgorode решил узнать: кто они – самые популярные красотки Днепра и составил ТОП-10 инстраграм-девушек Днепра, ориентируясь на количество подписчиков местных красавиц.

olya_seteykina

Инстаграм этой девушки мало кого оставит равнодушным – сейчас в профиле Ольги около 430 000 подписчиков. Почти на всех фото девушка позирует в нижнем белье. Часть фотографий посвящена тренировкам в тренажерном зале.

Фото опубликовано Olga Seteykina (@olya_seteykina) Янв 22 2017 в 6:36 PST

Фото опубликовано Olga Seteykina (@olya_seteykina) Янв 20 2017 в 7:10 PST

Фото опубликовано Olga Seteykina (@olya_seteykina) Янв 2 2017 в 6:34 PST

Фото опубликовано Olga Seteykina (@olya_seteykina) Дек 5 2016 в 11:41 PST

Фото опубликовано Olga Seteykina (@olya_seteykina) Июл 2 2016 в 9:55 PDT

jenny_m_hanna

В профиле днепрянки Евгении Мосиенко 151 000 подписчиков. Инстаграм Жени насчитывает более 400 публикаций, на которых она позирует в обтягивающей спортивной форме, нижнем белье или и вовсе без него.

Фото опубликовано Evgeniya Mosienko (@jenny_m_hanna) Янв 21 2017 в 6:21 PST

Фото опубликовано Evgeniya Mosienko (@jenny_m_hanna) Окт 25 2016 в 7:22 PDT

Фото опубликовано Evgeniya Mosienko (@jenny_m_hanna) Окт 3 2016 в 10:33 PDT

This post is dedicated to Dr Rostyslav Valikhnovski For helping me to achieve my dream look with Rhinoplasty procedure. A huge thanks to the team at the wonderful clinic for the support . I can write a million of good words but just want to say YOU ARE THE BEST PLASTIC SURGEON VALIKHNOVSKIMD.COM @valikhnovski.rostyslav Kiev Ukraine Фото опубликовано Evgeniya Mosienko (@jenny_m_hanna) Янв 24 2017 в 3:19 PST

anna_alkhim

Скандальный блогер из Днепра, которая прославилась не только недавними съемками в клипе группы "Неангелов", но и подозрением в участии в стрельбе в городе. Инстаграм днепрянки рассказывает о жизни девушки: посещении косметолога, еде, шопинге и т.д. На сегодняшний день у Анны более 118 000 подписчиков.

Фото опубликовано SS-18 (@anna_alkhim) Янв 22 2017 в 5:52 PST

Фото опубликовано SS-18 (@anna_alkhim) Янв 13 2017 в 2:39 PST

Фото опубликовано SS-18 (@anna_alkhim) Янв 13 2017 в 3:45 PST

Фото опубликовано SS-18 (@anna_alkhim) Янв 12 2017 в 6:14 PST

averonika93

Девушка Вероника из Днепра собрала в своем Инстраграм профиле больше 66 000 подписчиков. В профиле днепровской красавицы много снимков из-за рубежа, а также студийных фото. Также Вероника периодически радует подписчиков фотографиями в купальники на фоне экзотических пейзажей.

Фото опубликовано Andrijchenko_Veronika (@averonika93) Дек 8 2016 в 6:42 PST

Фото опубликовано Andrijchenko_Veronika (@averonika93) Дек 29 2016 в 8:29 PST

Фото опубликовано Andrijchenko_Veronika (@averonika93) Окт 16 2015 в 3:17 PDT

Фото опубликовано Andrijchenko_Veronika (@averonika93) Янв 20 2017 в 2:40 PST

Zlatagolovii

Профиль в Инстаграм этой днепрянки – это истории из жизни. Девушка публикует личные и семейные фото, а также снимки из путешествий, фотосессий и работы. Сейчас на ее аккаунт подписано почти 50 000 подписчиков.

Фото опубликовано Zlata (@zlatagolovii) Янв 20 2017 в 11:19 PST

Фото опубликовано Zlata (@zlatagolovii) Янв 11 2017 в 2:11 PST

Фото опубликовано Zlata (@zlatagolovii) Дек 31 2016 в 10:56 PST

Фото опубликовано Zlata (@zlatagolovii) Дек 25 2016 в 4:36 PST

Janesimonova

Janesimonova – это инстраграм девушки, которая рассказывает о своей супружеской жизни и маленьком сыне. В аккаунте можно встретить милые детские фото, а также будни в кругу семьи молодой мамы. В подписчиках у днепрянки почти 39 000 фолловеров.

Фото опубликовано Про #НашЩекастыйЦентрВселенной (@janesimonova) Янв 20 2017 в 11:53 PST

Фото опубликовано Про #НашЩекастыйЦентрВселенной (@janesimonova) Янв 25 2017 в 3:56 PST

Фото опубликовано Про #НашЩекастыйЦентрВселенной (@janesimonova) Янв 25 2017 в 10:29 PST

Фото опубликовано Про #НашЩекастыйЦентрВселенной (@janesimonova) Янв 6 2017 в 10:28 PST

Eleonorazirka

У этого днепровского визажиста и активной пользовательницы Instagram аккаунт наполнен откровенными снимками в купальнике и нижнем белье. Также девушка часто публикует фото из популярных днепровских заведений, путешествий и, конечно, селфи. Аудитория красавицы – 30, 5 тыс. подписчиков.

Фото опубликовано Eleonora Zirka (@eleonorazirka) Янв 10 2017 в 1:34 PST

Фото опубликовано Eleonora Zirka (@eleonorazirka) Янв 14 2017 в 3:53 PST

Фото опубликовано Eleonora Zirka (@eleonorazirka) Дек 2 2016 в 8:43 PST

Фото опубликовано Eleonora Zirka (@eleonorazirka) Окт 18 2016 в 1:43 PDT

kate_dashevskay

Самая молодая и одна из самых популярных инстаграм-блогеров Днепра. После участия в проекте "Мастер-Шеф. Дети" Катя Дашевская обрела заслуженную популярность. Ее Инстаграм сегодня насчитывает более 28 000 подписчиков. В своем профиле девочка выкладывает снимки из фотосессий, проведенных мероприятий, а также много фото еды.

Фото опубликовано Kate_dashevskaya (@kate_dashevskay) Янв 5 2017 в 2:35 PST

Фото опубликовано Kate_dashevskaya (@kate_dashevskay) Ноя 12 2016 в 9:16 PST

Фото опубликовано Kate_dashevskaya (@kate_dashevskay) Дек 10 2016 в 1:07 PST

Matildainozemtseva

В аккаунте этого стилиста и визажиста из Днепра можно найти сотни идей для создания необычного макияжа Почти все фото в профиле – это луки разных девушек, которые были созданы в академии макияжа стилиста. На этот Инстаграм подписано более 28 000 человек.

Фото опубликовано Matilda Inozemtseva (@matildainozemtseva) Янв 24 2017 в 4:57 PST

Фото опубликовано Matilda Inozemtseva (@matildainozemtseva) Янв 19 2017 в 8:13 PST

Фото опубликовано Matilda Inozemtseva (@matildainozemtseva) Янв 23 2017 в 10:47 PST

Фото опубликовано Matilda Inozemtseva (@matildainozemtseva) Янв 10 2017 в 2:03 PST

Gotrvl

Девушка Кристина из Днепра в отличие от своих предшественниц, которые выкладывают откровенные снимки в Инстраграм, делает ставку на эстетику в собственном аккаунте. И это неплохо работает: сейчас в подписчиках у девушки более 27 000 человек. Основная категория фото Кристины – снимки видом на город, фотографии кофе, цветов, открыток, а также самой себя в популярный кофейнях.