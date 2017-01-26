ТОП-10 популярных красоток Днепра (фото)
Популярность может быть разной, а добиться ее порой можно лишь активно выкладывая фото в Instagram
Vgorode решил узнать: кто они – самые популярные красотки Днепра и составил ТОП-10 инстраграм-девушек Днепра, ориентируясь на количество подписчиков местных красавиц.
olya_seteykina
Инстаграм этой девушки мало кого оставит равнодушным – сейчас в профиле Ольги около 430 000 подписчиков. Почти на всех фото девушка позирует в нижнем белье. Часть фотографий посвящена тренировкам в тренажерном зале.
jenny_m_hanna
В профиле днепрянки Евгении Мосиенко 151 000 подписчиков. Инстаграм Жени насчитывает более 400 публикаций, на которых она позирует в обтягивающей спортивной форме, нижнем белье или и вовсе без него.
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anna_alkhim
Скандальный блогер из Днепра, которая прославилась не только недавними съемками в клипе группы "Неангелов", но и подозрением в участии в стрельбе в городе. Инстаграм днепрянки рассказывает о жизни девушки: посещении косметолога, еде, шопинге и т.д. На сегодняшний день у Анны более 118 000 подписчиков.
averonika93
Девушка Вероника из Днепра собрала в своем Инстраграм профиле больше 66 000 подписчиков. В профиле днепровской красавицы много снимков из-за рубежа, а также студийных фото. Также Вероника периодически радует подписчиков фотографиями в купальники на фоне экзотических пейзажей.
Zlatagolovii
Профиль в Инстаграм этой днепрянки – это истории из жизни. Девушка публикует личные и семейные фото, а также снимки из путешествий, фотосессий и работы. Сейчас на ее аккаунт подписано почти 50 000 подписчиков.
Janesimonova
Janesimonova – это инстраграм девушки, которая рассказывает о своей супружеской жизни и маленьком сыне. В аккаунте можно встретить милые детские фото, а также будни в кругу семьи молодой мамы. В подписчиках у днепрянки почти 39 000 фолловеров.
Eleonorazirka
У этого днепровского визажиста и активной пользовательницы Instagram аккаунт наполнен откровенными снимками в купальнике и нижнем белье. Также девушка часто публикует фото из популярных днепровских заведений, путешествий и, конечно, селфи. Аудитория красавицы – 30, 5 тыс. подписчиков.
kate_dashevskay
Самая молодая и одна из самых популярных инстаграм-блогеров Днепра. После участия в проекте "Мастер-Шеф. Дети" Катя Дашевская обрела заслуженную популярность. Ее Инстаграм сегодня насчитывает более 28 000 подписчиков. В своем профиле девочка выкладывает снимки из фотосессий, проведенных мероприятий, а также много фото еды.
Matildainozemtseva
В аккаунте этого стилиста и визажиста из Днепра можно найти сотни идей для создания необычного макияжа Почти все фото в профиле – это луки разных девушек, которые были созданы в академии макияжа стилиста. На этот Инстаграм подписано более 28 000 человек.
Gotrvl
Девушка Кристина из Днепра в отличие от своих предшественниц, которые выкладывают откровенные снимки в Инстраграм, делает ставку на эстетику в собственном аккаунте. И это неплохо работает: сейчас в подписчиках у девушки более 27 000 человек. Основная категория фото Кристины – снимки видом на город, фотографии кофе, цветов, открыток, а также самой себя в популярный кофейнях.
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