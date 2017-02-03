Трагическое ДТП в Днепре: водитель, сбивший беременную девушку и ее сына, до сих пор не осужден

Водитель, сбивший беременную Юлию Пасичник-Дашко и ее сына, до сих пор не осужден.

О страшном случае, который произошел с находящейся на 16-й неделе беременности Юлией и ее почти трехлетним малышом Артемом в декабре 2013 года, помнит весь Днепр.

На пешеходном переходе по ул. Героев Сталинграда ее сбил водитель иномарки Nissan Maxima. Сын Артем погиб на месте, а Юлия получила серьезные травмы и долго пролежала в коме. "Сегодня" созвонилась с мужем Юлии, чтобы узнать, как сейчас обстоят дела у семьи.

"В этом деле до сих пор не поставлена точка. Такое чувство, что его просто хотят спустить на тормозах. Водитель не то что не сидит, он даже не осужден. У него очень сильная защита и сейчас пытаются обставить дело так, будто бы Юля сама бросилась под колеса. Уже сменилось двое судей, прокурор. Соответственно, когда меняется судья, то новый рассматривает дело с нуля, время затягивается, проводятся новые следственные эксперименты. Сейчас уже говорят о том, что Юля якобы стояла и не собиралась переходить дорогу, и собралась ее перейти, когда машина была уже совсем рядом. Но как это возможно, если ее сбили буквально в тот момент, когда она уже почти закончила переходить дорогу?", – рассказал "Сегодня" муж пострадавшей Егор Дашко.

По его словам, четко не определено, где именно совершен наезд на Юлию. Сторона обвиняемого пытается доказать, что это было уже за пешеходным переходом, а свидетели не дают четких показаний. За самой Юлей нужен постоянный уход и дорогостоящая реабилитация. По словам родных, реабилитация Юли в зарубежной клинике будет стоить около 80 тысяч евро. На данный момент девушка – инвалид, она до конца не понимает, что с ней происходит, не может ходить.

Водитель, сбивший девушку, в оплате лечения не участвует и на контакты с прессой не идет.

Напомним, резонансное смертельное ДТП произошло в Днепре 9 декабря 2013 года. Женщина вместе с маленьким сыном шла по пешеходному переходу, когда ее сбил автомобиль Nissan. Малыш погиб на месте ДТП. Водитель был трезв.