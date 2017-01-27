Убийцу полицейских в Днепре не привезли на суд (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 20:20

Судебное разбирательство, по сути, так и не началось


В Днепре начался суд над экс-торнадовцем Александром Пугачевым, который в сентябре прошлого года расстрелял двух патрульных. Правда, первое заседание прошло без самого подсудимого – конвоиры отказались доставлять его в зал суда.

На заседание пришла мать расстрелянного на днепровском автовокзале Артема Кутушева.

"Я бы ему дала расстрел. Должно быть какое-то исключение. Должно быть. Для него пожизненное — это просто рай. И мы же его будем кормить, лечить и содержать", – говорит Анна Кутушева, мать погибшего Артема Кутушева.

Сегодня суд должен был избрать пятерых присяжных. Чтобы дело рассматривали именно они, настаивал сам Пугачев. Пришли на заседание и адвокат обвиняемого, и прокуроры. Последние заявляют – есть все доказательства вины Пугачева.

"По моему мнению, собрано достаточно надлежащих и допустимых доказательств, для того чтобы доказать виновность обвиняемого в совершении инкриминируемых преступлений", – отметил Алексей Семенюк, прокурор отдела прокуратуры Днепропетровской области.

Но судебное разбирательство, по сути, так и не началось. Конвойные отказались доставлять на заседание самого подсудимого. О чем предупредили письменно.

В здании нет специального конвойного коридора. А это – нарушение норм безопасности. Для суда уже подыскали новое здание и выделили деньги на реконструкцию. Но пока переоборудуют уже существующий.

Первое заседание по делу об убийстве полицейских сегодня перенесли на 9 февраля. Но исправить все недочеты здания суда к этой дате вряд ли успеют.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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