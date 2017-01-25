Убийство патрульных в Днепре: что грозит обвиняемому и признал ли он свою вину (видео)

События на ТК Украина

Вчера, 20:15

Пугачев отказывается давать какие-либо показания, ссылаясь на Конституцию


Следствие по делу "днепровского стрелка" завершено, материалы переданы в суд. Об этом сегодня заявили в областной прокуратуре. Там собрали неопровержимые доказательства, что именно бывший "торнадовец" Александр Пугачев расстрелял двух патрульных в сентябре прошлого года.

Полторы сотни свидетельских показаний, более 40 экспертиз – все доказательства вины собраны в двух десятках томов. Следствие длилось 4 месяца. Прокуроры уверяют: в том, что полицейских расстрелял Александр Пугачев – сомнений нет.

"Есть еще судебно-иммунулогичная экспертиза, согласно которой кровь на кроссовке подозреваемого принадлежит именно Кутушеву – одному из погибших копов", – отметил Юрий Черкашин, зампрокурора Днепропетровской области.

Сам Пугачев свою вину не признал. Он до сих пор отказывается давать какие-либо показания, ссылаясь на Конституцию.

Через адвоката обвиняемый пожелал, чтобы его дело рассматривал суд присяжных.

"Судом удовлетворено его прошение, это его право, и суд не мог принять другого решения", – отметил Евгений Зайцев, процессуальный руководитель по делу Александра Пугачева.

Александру Пугачеву грозит пожизненное заключение. Его обвиняют в убийстве двух полицейских.

25 сентября на днепровском автовокзале он в упор расстрелял 27-летнего Артема Кутушева. Его напарница Ольга Макаренко от полученных ранений скончалась в больнице.

По версии следствия, Пугачев пошел на крайние меры, чтобы избежать уголовного наказания. На тот момент бывший боец батальйона "Торнадо" находился в розыске и его могли опознать.

Задержали Александра Пугачева спустя 8 часов. Его успел ранить впоследствии погибший полицейский и вечером он пришел в больницу. Медики опознали злоумышленника и сообщили в полицию.

Первое заседание суда по делу об убийстве полицейских состоится в Центральном суде Днепра уже в эту пятницу.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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