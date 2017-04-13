В аптеках Днепра бесплатно выдадут лекарства

Вчера, 22:15

Бесплатные лекарства положены людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой

На реализацию программы нашей области выделили 41 млн грн из госбюджета. Фото: Gloss.ua
На реализацию программы нашей области выделили 41 млн грн из госбюджета. Фото: Gloss.ua

В некоторых аптеках Днепра отныне можно получить медицинские препараты абсолютно бесплатно. Их выдают в рамках правительственной программы "Доступные лекарства" в 167 аптеках области. Впрочем, положены бесплатные лекарства не всем, а лишь людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой.

"Эта программа у нас только внедряется. Чтобы получить бесплатные препараты, пациент должен обратиться в амбулаторию за рецептом, а уже с ним — пойти в аптеку, которая участвует в программе", — рассказывает замдиректора департамента здравоохранения ОГА Виктория Кулик.

Отметим, что на реализацию программы нашей области выделили 41 млн грн из госбюджета. Список "бесплатных" аптек, которые есть практически в каждом районе города, можно взять у участкового врача, а также посмотреть на сайте ОГА.

В самих аптеках подтверждают: пока бесплатные лекарства есть в наличии, и их готовы выдать нуждающимся пациентам. "Надеюсь, что получение медикаментов не превратится в хождение по мукам, ведь сейчас лечение ежемесячно обходится в несколько тысяч гривен, — говорит больная бронхиальной астмой днепрянка Виктория Микулич. — По сути, это все, что я зарабатываю, поэтому очень обрадовалась, когда услышала об этой инициативе".
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Автор:

Анастасия Жукова

Источник:

"Сегодня"

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