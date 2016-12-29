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В центре Днепра задержали двух насильников http://www.segodnya.ua/img/article/7844/41_main.1483026728.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7844/41_tn.1483026728.jpg Днепропетровск На Старомостовой площади правоохранители заметили двух мужчин, похожих на подозреваемых

В центре Днепра задержали двух насильников

Сегодня, 21:00

На Старомостовой площади правоохранители заметили двух мужчин, похожих на подозреваемых

Задержанные. Фото: полиция
Задержанные. Фото: полиция

В центре Днепре патрульные полицейские задержали мужчин, подозреваемых в изнасиловании.

Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

"Во время патрулирования экипаж получил информацию об изнасиловании и приметы лиц, подозреваемых в совершении преступления. По данным ориентированием полицейские обследовали центральную часть города. Впоследствии, на Старомостовой площади, правоохранители заметили двух мужчин, которые были похожи на разыскиваемых", – отмечают в патрульной полиции.

Инспекторы опросили и установили личности задержанных. Сообщается, что обоих граждан заявительница узнала, как своих обидчиков.

Подозреваемых передали следователям районного отдела полиции.

Напомним, в Винницкой области за изнасилование и убийство женщин осудили жестокого преступника.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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