В центре Днепра задержали двух насильников

На Старомостовой площади правоохранители заметили двух мужчин, похожих на подозреваемых

В центре Днепре патрульные полицейские задержали мужчин, подозреваемых в изнасиловании.

Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

"Во время патрулирования экипаж получил информацию об изнасиловании и приметы лиц, подозреваемых в совершении преступления. По данным ориентированием полицейские обследовали центральную часть города. Впоследствии, на Старомостовой площади, правоохранители заметили двух мужчин, которые были похожи на разыскиваемых", – отмечают в патрульной полиции.

Инспекторы опросили и установили личности задержанных. Сообщается, что обоих граждан заявительница узнала, как своих обидчиков.

Подозреваемых передали следователям районного отдела полиции.

Напомним, в Винницкой области за изнасилование и убийство женщин осудили жестокого преступника.