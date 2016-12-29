В центре Днепра задержали двух насильников
На Старомостовой площади правоохранители заметили двух мужчин, похожих на подозреваемых
В центре Днепре патрульные полицейские задержали мужчин, подозреваемых в изнасиловании.
Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.
"Во время патрулирования экипаж получил информацию об изнасиловании и приметы лиц, подозреваемых в совершении преступления. По данным ориентированием полицейские обследовали центральную часть города. Впоследствии, на Старомостовой площади, правоохранители заметили двух мужчин, которые были похожи на разыскиваемых", – отмечают в патрульной полиции.
Инспекторы опросили и установили личности задержанных. Сообщается, что обоих граждан заявительница узнала, как своих обидчиков.
Подозреваемых передали следователям районного отдела полиции.
Напомним, в Винницкой области за изнасилование и убийство женщин осудили жестокого преступника.
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