В Днепр доставили бойцов из Мариуполя

Отмечается, что все военные находятся в сознании, их состояние здоровья средней тяжести

В Днепр из Мариуполя эвакуировали шесть травмированных и больных военных.

Об этом на своей странице в Facebook написала советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

"В Днепр из Мариуполя железнодорожным транспортом эвакуированы шесть травмированных и больных Солнышек. Небо закрыто. Прооперированы и стабилизированы. Состояние средней тяжести, все в сознании. Один Защитник направлен в областной кардиоцентр. Один – в больницу им. Мечникова, четыре – в военный госпиталь", – написала Татьяна Губа.

Напомним, в четверг, 12 января, боевики обстреляли жилой сектор в Марьинке.