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В Днепр доставили бойцов из Мариуполя http://www.segodnya.ua/img/article/7878/77_main.1484296591.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/77_tn.1484296591.jpg Днепр Отмечается, что все военные находятся в сознании, их состояние здоровья средней тяжести

В Днепр доставили бойцов из Мариуполя

Сегодня, 10:36

Отмечается, что все военные находятся в сознании, их состояние здоровья средней тяжести

Бойцы в сознании. Фото: AFP
Бойцы в сознании. Фото: AFP

В Днепр из Мариуполя эвакуировали шесть травмированных и больных военных.

Об этом на своей странице в Facebook написала советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

"В Днепр из Мариуполя железнодорожным транспортом эвакуированы шесть травмированных и больных Солнышек. Небо закрыто. Прооперированы и стабилизированы. Состояние средней тяжести, все в сознании. Один Защитник направлен в областной кардиоцентр. Один – в больницу им. Мечникова, четыре – в военный госпиталь", – написала Татьяна Губа.

Напомним, в четверг, 12 января, боевики обстреляли жилой сектор в Марьинке.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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