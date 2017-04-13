В Днепр срочно доставили шесть раненых бойцов

Сегодня, 18:38

34-летний военный находиться в крайне тяжелом состоянии, ему частично ампутировали руку


Шестерых раненых военных ночью доставили в Днепр санитарной авиацией. Трех ребят направили в военный госпиталь, еще трех – в областную больницу имени Мечникова.

Состояние самого старшего 34-летнего бойца медики оценивают как крайне тяжелое. Ему уже частично ампутировали руку. Кроме этого, у него сложное ранение живота.

Еще один военный – 27-летний  парень – попал в больницу с ранением головы. Врачи пытаются спасти ему слух.

Из-за ранения осколками от мин уже прооперировали третьего пострадавшего – 23-летнего бойца

Как сообщалось, тяжелораненых военных сразу поместили в реанимацию.

"Минно-взрывные ранения из 120-го калибра оставляют, как правило, немного шансов. Впереди сложный путь в мечниковских операционных и реанимационных залах. Ранения сложные: в голову, грудь, живот, поясницу, оторванные конечности, тяжелые контузии",  – сообщил главврач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко. 
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"Сегодня"

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