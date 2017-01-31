В Днепре чиновник "отмыл" миллионы гривен на ремонте лифтов (фото)

О подозрении в злоупотреблении служебным положением сообщено директору одного из департаментов Днепровского городского совета

Чиновника Днепровского городского совета подозревают в финансовых махинациях при проведении капитального ремонта лифтов в жилых домах города.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

"Во время следствия правоохранители установили, что департамент Днепровского городского совета и коммерческая структура заключили договор о проведении капитального ремонта по замене лифтов жилых домов. На основании актов выполненных работ на счета обществ перечислили средства в полном объеме. Фактически запланированные работы по установке комплектов лифтов и выполнение соответствующих строительных работ проведено не было. Однако в официальных документах отмечалось обратное – выполнение капитального ремонта лифтов на сумму более 2,5 миллионов гривен", – рассказали правоохранители.

Фото: полиция

В полиции отмечают, что таким образом бюджету нанесен ущерб на сумму более 2,5 миллионов гривен.

Фото: полиция

Директору одного из департаментов Днепровского городского совета уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Фото: полиция

Напомним, ране в Днепре "накрыли" конвертцентр, который "отмыл" сотни миллионов гривен.