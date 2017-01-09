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В Днепре два автомобиля провалились под лед http://www.segodnya.ua/img/article/7865/5_main.1483956355.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/5_tn.1483956355.jpg Днепр Погибших и пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет

В Днепре два автомобиля провалились под лед

Сегодня, 12:03

Погибших и пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Днепре два автомобиля провалились под лед. Инцидент произошел в районе улицы Набережной Заводской.

"По неизвестным причинам два автомобиля Renault Logan и Volkswagen попали на лед р. Днепр и провалились на глубину 70 см", — сообщили спасатели.

Погибших и пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет.

Ранее сообщалось, что на ледяной трассе Киев – Чоп в массовом ДТП разбились 14 авто.
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Источник:

УНН

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