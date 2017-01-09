Погибших и пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет

В Днепре два автомобиля провалились под лед. Инцидент произошел в районе улицы Набережной Заводской.

"По неизвестным причинам два автомобиля Renault Logan и Volkswagen попали на лед р. Днепр и провалились на глубину 70 см", — сообщили спасатели.

Погибших и пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет.

Ранее сообщалось, что на ледяной трассе Киев – Чоп в массовом ДТП разбились 14 авто.