В Днепре два автомобиля провалились под лед
Погибших и пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет
В Днепре два автомобиля провалились под лед. Инцидент произошел в районе улицы Набережной Заводской.
"По неизвестным причинам два автомобиля Renault Logan и Volkswagen попали на лед р. Днепр и провалились на глубину 70 см", — сообщили спасатели.
Погибших и пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет.
Ранее сообщалось, что на ледяной трассе Киев – Чоп в массовом ДТП разбились 14 авто.
Вы сейчас просматриваете новость "В Днепре два автомобиля провалились под лед". Другие Новости Днепропетровска смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии