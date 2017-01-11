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В Днепре двое мужчин едва не зарубили друг друга http://www.segodnya.ua/img/article/7867/73_main.1484040694.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/73_tn.1484040694.jpg Днепр Товарищи во время ссоры решили выяснить отношения с помощью топора и тесака; участников конфликта доставили в отделение полиции

В Днепре двое мужчин едва не зарубили друг друга

Сегодня, 03:15

Товарищи во время ссоры решили выяснить отношения с помощью топора и тесака; участников конфликта доставили в отделение полиции

В Днепре поссорились двое приятелей. Фото с сайта Publika.az
В Днепре поссорились двое приятелей. Фото с сайта Publika.az

На праздники в Днепре владелец дома и гость едва не зарубили друг друга.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города.  

К патрульным поступил вызов на улицу Курскую. Заявительница рассказала, что между ее соседями произошел конфликт. Прибыв на место, полицейские увидели окровавленных мужчин.

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Фото: патрульная полиция

Как выяснили правоохранители, двое приятелей во время употребления алкоголя поссорились. А выяснить отношения решили с помощью топора и тесака.

Участников конфликта доставили в отделение полиции Самарского района.

Напомним, ранее в Днепропетровской области две подруги с топором и ломом набросились на мужчину.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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