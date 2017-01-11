В Днепре двое мужчин едва не зарубили друг друга

Товарищи во время ссоры решили выяснить отношения с помощью топора и тесака; участников конфликта доставили в отделение полиции

На праздники в Днепре владелец дома и гость едва не зарубили друг друга.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города.

К патрульным поступил вызов на улицу Курскую. Заявительница рассказала, что между ее соседями произошел конфликт. Прибыв на место, полицейские увидели окровавленных мужчин.

Фото: патрульная полиция

Как выяснили правоохранители, двое приятелей во время употребления алкоголя поссорились. А выяснить отношения решили с помощью топора и тесака.

Участников конфликта доставили в отделение полиции Самарского района.

Напомним, ранее в Днепропетровской области две подруги с топором и ломом набросились на мужчину.