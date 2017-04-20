В Днепре двух судей задержали за взятку в 30 тысяч долларов

Сегодня, 10:35

"Служители Фемиды" требовали у обвиняемого деньги за переквалификацию и закрытие уголовного производства

Фото: СБУ
Фото: СБУ

Двух судей Кировского районного суда Днепра задержала на взятке.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"За влияние на работников прокуратуры, переквалификацию уголовного производства и вынесение постановления о его закрытии по срокам давности "служители Фемиды" требовали у обвиняемого во взяточничестве 30 тысяч долларов США. 19 апреля оперативники спецслужбы задержали одного из судей-взяточников при получении части неправомерной выгоды в размере одной тысячи долларов",– рассказали в СБУ.

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Фото: СБУ

Всего правоохранители задокументировали почти 20 встреч судей со злоумышленником, во время которых они успели получить 16 тысяч долларов.

Сейчас вымогатели задержаны. Продолжаются неотложные следственные действия. 

Напомним, в Черниговской области чиновник получил пять лет тюрьмы за кражу денег, выделенных на ремонт школы.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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