В Днепре двух судей задержали за взятку в 30 тысяч долларов

"Служители Фемиды" требовали у обвиняемого деньги за переквалификацию и закрытие уголовного производства

Двух судей Кировского районного суда Днепра задержала на взятке.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"За влияние на работников прокуратуры, переквалификацию уголовного производства и вынесение постановления о его закрытии по срокам давности "служители Фемиды" требовали у обвиняемого во взяточничестве 30 тысяч долларов США. 19 апреля оперативники спецслужбы задержали одного из судей-взяточников при получении части неправомерной выгоды в размере одной тысячи долларов",– рассказали в СБУ.

Фото: СБУ

Всего правоохранители задокументировали почти 20 встреч судей со злоумышленником, во время которых они успели получить 16 тысяч долларов.

Сейчас вымогатели задержаны. Продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, в Черниговской области чиновник получил пять лет тюрьмы за кражу денег, выделенных на ремонт школы.