В Днепре экс-полицейский и адвокат пытались "купить" следователя военной прокуратуры (фото,видео)
Злоумышленники предложили следователю две тысячи долларов за искусственное затягивание исполнения решения суда о возврате здания в центре Днепра государству
В Днепре задержали бывшего сотрудника полиции и адвоката, которые пытались дать взятку следователю военной прокуратуры.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Правоохранители установили, что злоумышленники выступили посредниками в деле незаконного отчуждения государственного здания в центре Днепра. Они предложили следователю две тысячи долларов США за искусственное затягивание исполнения судебного решения о возврате здания в государственную собственность. За это время заказчики сделки планировали "решить вопрос" в высших инстанциях", – рассказали в СБУ.
Фото: СБУ
Сотрудники спецслужбы совместно с военной прокуратурой задержали злоумышленников в одном из кафе Днепра при попытке передачи денег следователю.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время посредникам будет объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения.
Фото: СБУ
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности заказчиков отчуждения государственного имущества.
Напомним, в Сумской области задержали полицейского за вымогательство взятки с участника боевых действий на Донбассе.
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