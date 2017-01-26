В Днепре экс-полицейский и адвокат пытались "купить" следователя военной прокуратуры (фото,видео)

Злоумышленники предложили следователю две тысячи долларов за искусственное затягивание исполнения решения суда о возврате здания в центре Днепра государству

В Днепре задержали бывшего сотрудника полиции и адвоката, которые пытались дать взятку следователю военной прокуратуры.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Правоохранители установили, что злоумышленники выступили посредниками в деле незаконного отчуждения государственного здания в центре Днепра. Они предложили следователю две тысячи долларов США за искусственное затягивание исполнения судебного решения о возврате здания в государственную собственность. За это время заказчики сделки планировали "решить вопрос" в высших инстанциях", – рассказали в СБУ.

Фото: СБУ

Сотрудники спецслужбы совместно с военной прокуратурой задержали злоумышленников в одном из кафе Днепра при попытке передачи денег следователю.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время посредникам будет объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения.

Фото: СБУ

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности заказчиков отчуждения государственного имущества.

Напомним, в Сумской области задержали полицейского за вымогательство взятки с участника боевых действий на Донбассе.