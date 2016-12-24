В Днепре горела гостиница

В Днепре сегодня утром произошел пожар в гостинице, расположенной в Центральном районе города на ул. Старокозацкой. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Днепропетровской области. Информация о происшествии поступила спасателям в 10:00, очаг пожара находился в кабельной шахте на 1 этаже 5-этажного здания.

"Для тушения пожара привлекалось 7 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники. Благодаря оперативным действиям спасателей пожар локализовали в 10:37 и полностью ликвидировали – в 11:01", – отметили в ГосЧС.

Причина пожара устанавливается.