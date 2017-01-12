В Днепре горела школа (фото)
Очаг огня находился на втором этаже в кабинете заведующей столовой
В Днепре пожарные ликвидировали пожар в общеобразовательной школе № 52 на улице Мукаша Салакунова, в результате происшествия никто не пострадал. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Сегодня, 12 января, в 16:47 к спасателям поступило сообщение о пожаре, который возник в средней общеобразовательной школе № 52 на улице Мукаша Салакунова.
Прибыв на место пожара, пожарные установили, что очаг огня находился на втором этаже в кабинете заведующей столовой.
На учебный процесс пожар не повлиял, поскольку ученики находились за пределами школы. Погибших и травмированных нет.
Пожарные ликвидировали пожар в 17:24. Причину возникновения возгорания устанавливают правоохранители.
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