В Днепре из-за непогоды закрыли школы

Сегодня, 10:49

В связи со сложными погодными условиями детей отправили на вынужденные каникулы до конца недели

Фото: volga.news
Фото: volga.news

В Днепре из-за снегопадов закрывают школы.

Учеников отправили на вынужденные каникулы до конца недели. Об этом в соцсети сообщает мэр города Борис Филатов.

"Дал распоряжение до пятницы включительно закрыть школы .Стихийное бедствие", – написал в Facebook городской глава.

Напомним, ночью на Днепр обрушилась непогода. 19 апреля город замело снегом, сотни поваленных деревьев и сломанных веток перекрыли улицы и упали на машины, ветер оборвал провода. Как сообщил мэр города Борис Филатов, из-за бури в Днепре упало 2600 деревьев. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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