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В Днепре "монстр" ограбил аптеку http://www.segodnya.ua/img/article/7899/95_main.1484861911.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7899/95_tn.1484861911.jpg Днепр Вынести больше денег вору помешала фармацевт, которая проснулась и начала оказывать сопротивление

В Днепре "монстр" ограбил аптеку

Сегодня, 23:38

Вынести больше денег вору помешала фармацевт, которая проснулась и начала оказывать сопротивление

Вора поймали при попытке сбыть краденый телефон. Фото: YouTube
Вора поймали при попытке сбыть краденый телефон. Фото: YouTube

В Днепре поймали вора, который ограбил аптеку в маске монстра. Инцидент произошел в аптеке на пр-те Богдана Хмельницкого.

"Через стеклянную витрину злоумышленник заметил, что фармацевт в аптеке уснул. Грабитель надел маску, сломал несколько замков и забрался в помещение, где похитил из кассы 300 грн и мобильный телефон сотрудницы, — рассказали в пресс-службе облуправления Нацполиции. — Вынести больше ему помешала фармацевт, которая проснулась и начала оказывать сопротивление вору, но он сумел убежать".

Поймать вора помог мобильный, который тот пытался сбыть в ломбарде. Теперь 25-летнему "монстру" грозит до восьми лет тюрьмы.
ограбление, грабитель, аптека, ограбил, злоумышленник

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Автор:

Анастасия Жукова

Источник:

"Сегодня"

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