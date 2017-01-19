В Днепре "монстр" ограбил аптеку

Вынести больше денег вору помешала фармацевт, которая проснулась и начала оказывать сопротивление

В Днепре поймали вора, который ограбил аптеку в маске монстра. Инцидент произошел в аптеке на пр-те Богдана Хмельницкого.

"Через стеклянную витрину злоумышленник заметил, что фармацевт в аптеке уснул. Грабитель надел маску, сломал несколько замков и забрался в помещение, где похитил из кассы 300 грн и мобильный телефон сотрудницы, — рассказали в пресс-службе облуправления Нацполиции. — Вынести больше ему помешала фармацевт, которая проснулась и начала оказывать сопротивление вору, но он сумел убежать".

Поймать вора помог мобильный, который тот пытался сбыть в ломбарде. Теперь 25-летнему "монстру" грозит до восьми лет тюрьмы.