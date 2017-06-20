В Днепре мужчины избили полицейского и выстрелили ему в лицо

Сегодня, 13:56

Нападавшим грозит до пяти лет лишение свободы, они задержаны 


Место происшествия. Фото: informator.dp.ua

Место происшествия. Фото: informator.dp.ua

Место происшествия. Фото: informator.dp.ua

Место происшествия. Фото: informator.dp.ua

Место происшествия. Фото: informator.dp.ua

В Днепре несколько мужчин напали на полицейского при исполнении служебных обязанностей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Оперуполномоченного криминальной полиции Амур-Нижнеднепровского отделения избили и выстрелили в лицо из пистолета травматического действия.

"Нападающих практически сразу же задержали и доставили в отделение полиции. Они задержаны в порядке ст. 208 УПК. Пистолет для отстрела резиновых пуль изъяли. Все обстоятельства происшествия выясняет прокуратура и следствие", – отмечают в пресс-службе.  

Раненый правоохранитель сейчас находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Инцидент произошел 19 июня в подземном переходе, пишет "Информатор". По словам спикера Нацполиции в Днепропетровской области Анны Старчевской, сотрудник криминальной полиции Амур-Нижнеднепровского района расследовал ограбление, которое произошло здесь несколько дней назад.

По факту нападения на полицейского следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Мужчинам грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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