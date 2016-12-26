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В Днепре на коленях прощались с погибшим на Светлодарской дуге бойцом (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7831/45_main.1482751372.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7831/45_tn.1482751372.jpg Днепропетровск Военный с позывным "Семьянин" два последних года своей жизни провел на войне, у защитника остались жена и пятеро детей

В Днепре на коленях прощались с погибшим на Светлодарской дуге бойцом (видео)

Сегодня, 13:17

Военный с позывным "Семьянин" два последних года своей жизни провел на войне, у защитника остались жена и пятеро детей


Похоронили Андрея Широкова в селе Ясное Днепропетровской области. Видео: «5.ua»

В Днепре прощались с павшим на Светлодарской дуге Андреем Широковым. Боец с позывным "Семьянин", отец пятерых детей, погиб на поле боя. Проститься с героем, который два последних года своей жизни провел на войне, пришли и собратья, и рядовые горожане, сообщает "5.ua".

Сотни людей пришли в храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Ясное Синельниковского района, чтобы проводить в последний путь Андрея. Прощаются с бойцом 54-й механизированной бригады, стоя на коленях.

В гибели 46-летнего бойца поверили не сразу. Предполагали, что он попал в плен боевиков. Но 22 декабря тело бойца нашли на месте ночного боя.

"Были такие разговоры, что он в плену. Некоторые источники это подтверждали. Но еще раз скажу – наши ожидания были напрасными", – отметил волонтер Андрей Усенко.

Андрей Широков защищал донецкий аэропорт, служил в Песках и вблизи шахты "Бутовка". Дважды был ранен. И каждый раз после выздоровления возвращался на передовую. Подписал контракт и служил в 54-й механизированной бригаде.

"Он для всех нас был отцом. Он учил нас хорошим поступкам – все его слушали", – рассказал собрат Андрея с позывным "Дарик".

Свой позывной – "Семьянин" – Андрей Широков получил, потому что имел пятерых детей, двое из которых – приемные.

"Я его и все дети его запомнят очень терпеливым, улыбающимся, энергичным. Он нам все прощал и очень хорошо нас всех понимал. Он был очень сильный, умный", – вспоминает жена Анна Счасна.

Похоронили Андрея Широкова в селе Ясное Днепропетровской области, где живут его родители. Опеку над многодетной семьей взяли волонтеры.

Напомним, в ноябре на Майдане Независимости в Киеве прощались с погибшими на Донбассе бойцами батальона "Айдар" Сергеем Кочетовым (позывной "Кот") и Николем Саюком ("Француз").
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